Tutaklı çocuklar Ahlat’ın tarihi mirasını keşfetti - Son Dakika
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Tutaklı çocuklar Ahlat’ın tarihi mirasını keşfetti

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Tutaklı çocuklar Ahlat’ın tarihi mirasını keşfetti
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Ağrı’nın Tutak ilçesinde yaşayan çocuklar, Tutak Kaymakamlığının katkılarıyla Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen gezi kapsamında Bitlis’in Ahlat ilçesinin tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret etti.

Ağrı'nın Tutak ilçesinde yaşayan çocuklar, Tutak Kaymakamlığının katkılarıyla Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen gezi kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesinin tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret etti.

Rehber eşliğinde gerçekleştirilen gezide çocuklar, Ahlat Selçuklu Mezarlığı, Emir Bayındır Kümbeti, Harabe Şehir ve Bayındır Köprüsü'nü gezdi. Program kapsamında Abdurrahman Gazi Türbesi ile Şehit Mezarlığı da ziyaret edilerek dualar edildi.

Tarihi ve kültürel mirasın tanıtılmasının amaçlandığı geziyle çocuklar, Ahlat'ın geçmişi ve kültürel değerleri hakkında yerinde bilgi edinme fırsatı buldu. Gezi, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
BitlisKültürTutakAhlatYerelAğrıSon Dakika

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