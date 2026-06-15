"Görülmüştür Ekibi" Siyasi Hükümlülerin Hayallerini Yapay Zeka ile Resme Dönüştürdü

(MERSİN) - Cezaevlerindeki siyasi tutsaklarla "mektuplaşma ağı" oluşturan Görülmüştür ekibi, tutukluların hayallerini yapay zeka ile resme dönüştürdü.

Cezaevlerindeki siyasi hükümlülerle uzun süredir mektuplaşma ağı kuran Görülmüştür ekibi, yeni bir çalışmaya imza attı. Yıllardır içerde olan, dijitalleşme çağını içerden ve uzaktan izlemek zorunda kalan siyasi hükümlülerin hayal gücü ve anlatım biçimleri, yapay zekanın marifetleriyle resme dönüştürüldü. "Özgürlük aslında nerededir" sorusuyla yola çıkan ekibin, 40 tutsağın katkısıyla hazırladığı sergi Mersin'de açıldı.

"Dijital Görüş-Tutsak Hayallerin Yapay Zeka ile Tanışması" adlı sergi, Mersin Kültürhane'de sanatseverlerle buluştu. Sergide 40 siyasi hükümlünün eseri yer aldı."

Yazar Adil Okay'ın koordinesinde, Ezgi Bakçay'ın küratörlüğünde hazırlanan sergi için 40 tutsağın anlatımlarını yapay zekayla Deniz Şiar Bozkurt ve Burkay Gündüz buluşturdu. Serginin grafik tasarımlarını ise Tülin Şahin Okay yaptı.

Mersin Kültühane'de düzenlenen serginin açılışında konuşan Ezgi Bakçay, sergiyi gezenlerin çok sayıda mektup okuyacağını ve görsellerini izleyebileceğini söyledi.

"POLİTİK TUTSAKLARIN SESİNİ DIŞARIYA DUYURMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Görülmüştür ekibi koordinatörü yazar Adil Okay, ekip olarak yeni bir temayla sergi açtıklarını belirterek, "Politik tutsakların sesini dışarıya duyurmaya çalışıyoruz. Onların tecride rağmen, zor koşullara rağmen ürettiklerini, düşünce ürettiklerini, mısra, söz, çizim ürettiklerini dışarıya duyurmaya çalışıyoruz. Elbette içerdeki her insan sanatçı değil, onlara da düşlerini soruyoruz, yapay zekayla resmediyoruz. Bu seferki sergimizin teması farklı oldu. 100 farklı politik tutsağa, her siyasi gelenekten insanlara ulaşmaya çalıştık. Onlara düşlerini sorduk. Onlar da bize yazdılar. 100 tutsaktan 40'ından sergi bütünlüğünde yanıt aldık" dedi.

Hapishanelerde birçok sorun yaşandığına dikkat çeken Okay, çıplak arama dayatmasının yıllardır devam ettiğini, ancak son günlerde CHP'li belediyelere yapılan operasyonun ardından yeniden gündeme geldiğini kaydetti.