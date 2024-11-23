TÜVTÜRK'e İtiraz: 30 Milyon Araç Sahibi Mağdur - Son Dakika
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TÜVTÜRK'e İtiraz: 30 Milyon Araç Sahibi Mağdur

TÜVTÜRK\'e İtiraz: 30 Milyon Araç Sahibi Mağdur

MARSİAD Başkanı Odabaş, TÜVTÜRK'ün 18 yıldır araç sahiplerine zulüm yaptığını belirterek yetkilerinin iptalini istedi.

23.11.2024 16:30
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MARSİAD Genel Başkanı Bahri Odabaş, TÜVTÜRK'ün 18 yıldır 30 milyon araç sahibine zulüm uyguladığını söyleyerek şirketin yetkilerinin iptalini istedi.

Marmara Sanayici ve İşadamları Derneği (MARSİAD) Genel Başkanı Bahri Odabaş, TÜVTÜRK hakkında basın açıklaması yaptı. Şirketin 18 yıldır 30 milyon araç sahibine zulüm uyguladığını söyleyen Odabaş, TÜVTÜRK'ün yetkilerinin iptalini istediklerini açıkladı.

"Rekabet ortamı oluşturmanızı ve bizi bu soygun ve zulümlerden kurtarmanızı istiyoruz"

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan TÜVTÜRK'ün önünde basın açıklaması yapan MARSİAD Genel Başkanı Bahri Odabaş, "TÜVTÜRK ismiyle bizi soyup gavur eziyeti yapan, İngiliz ve alman firmasına son verin. 18 yıldan beri 10 dakikalık araç muayenesine en az 2 bin lira para alan, yetmedi gereksiz kusurlar bularak ikinci bir muayene ücreti alan, milyonlarca insanı gereksiz parça ve tamir masraflarına sokan, yetmedi ikinci muayene ücreti aldıktan bir gün sonra aracın rotu çıkan, araçlarımızı ve çalışan insanlarımızı saatlerce ve günlerce muayene kuyruklarında bekleterek üretim kayıplarına neden olan, İngiliz ve alman firmalarının yetkisini iptal ederek, her ilde yüzlerce bu işi yapan yerli ve milli firmalara yetki vererek, rekabet ortamı oluşturmanızı ve bizi bu soygun ve zulümlerden kurtarmanızı istiyoruz" diye konuştu.

"Size verdiğimiz 5 yıllık yetki ile TÜVTÜRK'e 20 yıllık yetkiyi hangi hakla verdiniz?"

Konuşmasını sürdüren Odabaş, "Ayrıca milyarlarca keş para toplayan, zarar etmesi söz konusu olmayan TÜVTÜRK'ün bir yılda 767 milyon vergi borcunu neden sildiniz? Bu vergileri silerken, milyonlarca araç sahibine her gün yollarda durdurarak, yetmedi oturduğunuz yerden plakalara vergi cezaları göndererek insanları üretimden ve hayattan neden nefret ettiriyorsunuz? Size verdiğimiz 5 yıllık yetki ile TÜVTÜRK'e 20 yıllık yetkiyi hangi hakla verdiniz?" şeklinde konuştu.

"Sokaklara çıkmadan önce yasal ve demokratik haklarımızı, bize yakışır şekilde kullanmaya devam edeceğiz"

Açıklamayı, halk ve sivil toplum olarak organize ettiklerini dile getiren Odabaş, "Artık tahammül edilemez duruma gelen, başta trafik cezaları olmak üzere diğer problemlerle ilgili basın açıklamamaları ile iktidarı uyarılarımız ve çözüm önerilerimiz devam edecektir. Sokaklara çıkmadan önce yasal ve demokratik haklarımızı, bize yakışır şekilde kullanmaya devam edeceğiz. İktidardan bizi dinlemesini ve anlamasını, gereğini yapmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Sivil Toplum, Politika, Ekonomi, TÜVTÜRK, kocaeli, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel TÜVTÜRK'e İtiraz: 30 Milyon Araç Sahibi Mağdur - Son Dakika

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