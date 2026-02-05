Başsağlığı anonsları Tuzla'daki telsizlerden yükseldi - Son Dakika
Başsağlığı anonsları Tuzla'daki telsizlerden yükseldi

Başsağlığı anonsları Tuzla\'daki telsizlerden yükseldi
05.02.2026 11:12  Güncelleme: 11:16
6 Şubat Depremi'nin 3. yıl dönümünde Tuzla'da, doğal afetlere karşı hazırlıklar ve İstanbul'un ilk acil telsizle haberleşme ağı kuruldu. Tuzla Belediyesi, tüm kamu birimleri ve gönüllülerle etkili bir haberleşme sistemi oluşturdu.

6 Şubat Depremi'nin 3. yıl dönümü, çıkarılan dersler ve alınan önlemlerle Tuzla'da hatırlanıyor. Tuzla Belediyesi, deprem gibi doğal afetlere karşı hazırlıklarını aralıksız sürdürürken, İstanbul'un ilk acil telsizle haberleşme ağını kurdu. Tuzla Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi, tüm kamu birimleri, mahalle muhtarlıkları, itfaiye ve sağlık ekiplerine verilen 82 telsiz hızlı ve eş güdümlü çalışma imkanı sunuyor. Tüm kurumların katıldığı çevrim içi deneme yayınına 6 Şubat Depremi'nde hayatını kaybedenler hatırlanarak başlandı.

6 Şubat 2023 günü 9 saat arayla meydana gelen Kahramanmaraş depremleri sonrasında afete hazırlık çalışmalarını sürdüren Tuzla Belediyesi, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Türkiye'de ilk kez uygulanan etkili haberleşme ağını hizmete soktu. Tuzla Belediyesi, ilçedeki tüm kamu kurumlarının yanı sıra afette ilk harekete geçecek gönüllülerinde dahil olduğu telsizle haberleşme sistemini kullanarak afetlere karşı hazırlık seviyesini en süt düzeyde sürdürüyor. 23 çalışma grubu ve 17 mahallede 82 telsiz dağıtan Tuzla Belediyesi, böylece aynı frekans üzerinden Türkiye'nin en yaygın iletişim ağını kurdu.

Merkezden anons geçildi, birimler yanıt verdi

Tuzla Afet ve Acil Yönetim Merkezi personeli Muhammet İkbal Sunar, merkeze bağlı tüm birimlere geçtiği mesajda, "6 Şubat depremlerinin 3. yıl dönümünde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz. Depremden etkilenen illerimize geçmiş olsun" dedi. 6 Şubat depremlerine ilişkin mesajın ardından; İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü, İlçe Nüfus Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü'nden mahalle muhtarlıklarına kadar tüm birimlere anons geçildi. Birimlerden ve muhtarlıklardan ise, "Dinlemedeyiz, cihaz açık ve net" yanıtı alındı.

"Bu ağı genişleten ilk ilçeyiz"

Afet İşleri Müdürü Muharrem Kaya, telsiz çevrimi ve 6 Şubat depremlerine ilişkin şunları kaydetti:

"6 Şubat depremlerinin yıldönümü haftasındayız. Bu vesileyle Hatay ve 11 ilimizde hayatımızı kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan diliyorum. Bütün illerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. TAMP planı kapsamında bulunan 23 çalışma grubuna, müdürlüklerimize telsizler dağıtıldı. Tuzla'da telsiz haberleşmesi sisteminde askeri sınırlar içerisinde, afete özel bir rölemiz bulunmaktadır. Bu röleyle afet işleriyle ilgili haberleşme ağını Tuzla'mızda oluşturmuş durumdayız. Ayrıca 17 mahallemizde telsizler dağıtarak bu haberleşme ağını genişlettik. İstanbul'da muhtarlara telsiz dağıtarak bu ağı genişleten ilk ilçeyiz. Bu vesileyle bize yardım ve desteğini esirgemeyen başta Belediye Başkanımız Av. Eren Ali Bingöl'e, başkan yardımcılarımıza, müdürlerimize teşekkür ederiz."

"İlçemizin tüm noktalarında haberleşme sistemimizi oluşturduk"

Tuzla Belediyesi Arama Kurtarma Ekip Lideri İbrahim Erten ise kurulan telsiz sistemine ilişkin şunları aktardı:

"İlçemizde muhtemel afet ve acil durumlarda haberleşmeyi kesintisiz sağlayabilmek adına TAMP kapsamında, 23 çalışma grubuna ve bu gruplara bağlı 17 mahallemizde telsiz sistemi dağıtılarak Afet Koordinasyon Merkezi'mizle bağlantıları sağlandı. Burada amacımız, "gidemediğiniz yer sizin değildir" anlayışla muhtemel afet durumunda mahallelerimizin tamamından haberdar olmak, acil ekiplerimizi yönlendirmek, gelecek olan destek ekiplerini doğru koordine ederek ilçemizin tüm noktalarında haberleşme sistemimizi oluşturduk."

"İlk sekiz saatin önemini bilmekteyiz"

Erten konuya ilişkin, "Bununla ilgili mahalle afet timlerimizi kuruyoruz. Her mahallemize birer adet afet konteynerleri koyuyoruz. Afet istasyonları ile muhtemel afet acil durumlarda vatandaşlarımızın ilk müdahaleyi yapması için ekiplerimizi yetiştiriyoruz. Oluşacak destek taleplerini de Koordinasyon Merkezi'mizde toplayarak AFAD Birlik Müdürlüğü'ne iletmek amacıyla bu sistemleri kurduk. İlçemizde afete özel bir röle kurduk. Telsiz sistemlerimizi oluşturduk. Toplamda 82 tane telsizin çalışma gruplarına, mahalle muhtarlıklarına dağıtımını yaptık. Amacımız muhtemel bir afet ve acil durumda kesintisiz haberleşmeyi sağlamak. Muhtemel bir afet ve acil durumunda ilk 8 saatte vatandaşlarımızı kurtarmak, ihtiyaçlarını gidermek hayati önem taşımaktadır. Uluslararası literatürde 72 saat diye geçse de ilk 8 saatin önemini çok iyi bilmekteyiz. Bu nedenle iletişim altyapımızı kurduk ve Afet Koordinasyon Merkezi'mize bütün ilçemizi bağladık" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başsağlığı anonsları Tuzla'daki telsizlerden yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
