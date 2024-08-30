Tuzla'da atık su tünellerinin temizliği için çalışma başlatıldı

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(İSTANBUL) - İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü, Tuzla'da yeraltında bulunan atık su tünellerin temizlenmesi için çalışma başlattı. Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, 1988'den beri ilk defa temizlenecek kollektörler için "Bunun en önemli artısı ana kollektör bacalarından artık koku gelmeyecek" dedi.

Tuzla'nın kronikleşen koku sorunu adım adım çözüme kavuşuyor. Sahaya inen İSKİ ve Tuzla Belediyesi ekipleri en son 36 yıl önce temizlenen yeraltı atık su tünellerinin dip temizliğine başladı. Uzun zamandır temizliği yapılmayan doğu ve batı bölgesindeki ana hatların dip temizliği sonrası Tuzla'da arıtma tesisi kaynaklı koku sorununun bitirilmesi hedefleniyor. Proje ile atık su hattındaki olası tıkanıklıklar ve arıtmaya gelen yük azaltılmış olacak.

300 milyonluk yatırım

İSKİ Genel Müdürlüğü, ana kolektörlerin temizliği için 406 milyon liralık ihale gerçekleştirdi. Projenin yaklaşık 300 milyon liralık kısmı Tuzla için ayrıldı.

Konuya ilişkin İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, Başkan Bingöl'le önceki gün bir araya geldi. İleri Biyolojik Arıtma Tesisi L1 kollektöründeki buluşmada gündem ana tünellerin temizliği ve koku sorunu oldu. Başa, ihalenin yarısından fazlası Tuzla tünelleri için ayrılmış durumda olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"İstanbul'un en büyük ileri biyolojik atıksu arıtma tesislerinden birisinde, Tuzla Atık Su Arıtma Tesisi'ndeyiz. Burada Marmara Denizi'nin korunması noktasında çok önemli bir hizmeti devreye soktuk. Tuzla'daki koku sorunun giderilmesi için de çalışmalarımız başladı. Çok ciddi yatırımlar yaptık. Koku üniteleri devrede. Çalışmalarımız önemli ölçüde tamamlandı. Bugün yeni bir şey yapıyoruz. Çok uzun yıllardan beri aslında hiç girilmemiş bir işe İSKİ olarak girmiş olduk. Bir kısmı 1988, bir bölümü 2005 yılında yapılan Doğu ve Batı Tuzla atıksu tünellerinde temizlik çalışmasını sizinle birlikte başlatmış oluyoruz. Yine şu an bulunduğumuz Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin içerisindeki L1 şaftındayız. Arkadaşlarımız şaftı açtılar, bu tünellerin temizlenmesi için özellikle bir koruyucu önlem olarak bir ihale gerçekleştirdik. İhale kapsamında çok önemli bir kısmı Tuzla'daki tüneller, bir kısmı da Ambarlı tünellerimiz var ama işin 3'te 2'si aşağı yukarı Tuzla'da gerçekleşecek. Bu tüneller çok uzun zamandan beri temizlenmemiş. Çok ciddi bir malzeme birikimi olduğunu arkadaşlarımız yaptıkları tespitlerde gördüler. Tamamen buraya özgü tünel temizliği gerçekleştiriyoruz. Tabii en önemli noktalarımızdan bir tanesi de Tuzla'daki koku meselesi. Buradan kaynaklı bir miktar koku olabilir. Bunu da bertaraf etmiş olacağız. Yaklaşık 400 milyonluk bir ihaleden bahsediyoruz. Bu basit bir iş değil. Bunu belki de 300 milyon liralık kısmı Tuzla için. Bugün burada bu noktayı sizinle paylaşmak istedik. Tuzla'ya hayırlı olsun."

İBB ekipleri ile koordinasyon halinde olduklarını vurgulayan Bingöl ise şöyle konuştu:

"Bugün Tuzla'nın koku sorunu için bir adım daha attık. Tuzla'daki ana kolektörler 1988 yılından bu yana ilk defa temizlenmeye başlandı. Bunun en önemli artısı ana kolektör bacalarından artık koku gelmeyecek Tuzlalılara. Bu çok önemli bir gelişme ve bunu yaklaşık 400 milyonluk yatırımla İSKİ Genel Müdürlüğü'müz üstlendi. Proje kapsamında yaklaşık 300 milyon liralık bir altyapı yapılacak. Biz onlarla gurur duyuyoruz. Tuzla'nın koku sorununa ilişkin kaçak deşarjın önlenmesinde entegre çalışıyoruz. Büyük bir emekleri var. Arıtma tesisimizin koku giderim tanklarıyla en aza indirdik, daha da aza indirecek adımlardan birisi de buydu. Bunu adımı da atıyoruz şimdi. İyi ki varsınız."