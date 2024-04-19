Tuzla Belediyesi Şehit ve Gazi Ailelerine Vefa Yemeği Düzenledi

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Tuzla Belediyesi, 14-20 Nisan Şehitler Haftası kapsamında şehit ve gazi ailelerine özel vefa yemeği düzenledi. Şehit ve gazi ailelerine yönelik düzenlenen vefa yemeğinde Başkan Bingöl, masaları tek tek gezerek karanfil dağıttı.

Ayyıldız Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programa Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl ve eşi Ayşegül Bingöl, İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, şehit ve gazi aileleri katıldı. Yemeğe gelen misafirlerin masalarını tek tek gezip onlarla hasbihal eden Başkan Bingöl, "Vatanımız ve bayrağımız için verilebilecek en büyük fedakarlıklardan birini yapmış şehitlerimizin ailelerinin yanında olduğumuzu hissettirmemizden daha önemli bir şey yok. Onlar her şeyin en iyisini hak ediyorlar" dedi.

"Şehit ailelerimize, gazilerimize ve gazi ailelerimize hizmet etmek daha büyük bir onur"

Başkan Bingöl, "Tuzlalı komşularımıza hizmet etmek büyük bir onur ama şehit ailelerimize, gazilerimize ve gazi ailelerimize hizmet etmek daha büyük bir onur. Özellikle şehitlerimize Allah'tan rahmet, geride kalanlarına sabır diliyoruz ama bunun devamında da onları unutmadığımızı hissettirmemiz lazım. Vatanımız ve bayrağımız için verilebilecek en büyük fedakarlıklardan birini yapmış şehitlerimizin ailelerinin yanında olduğumuzu hissettirmemizden daha önemli bir şey yok. Gerçekten büyüklerimizin kardeşi, evladı, küçüklerimizin de abisi olarak bundan sonra onlar için hizmet ettiğimizi ve onların yanında olduğumuzu hissettireceğiz. Onlar her şeyin en iyisini hak ediyorlar" şeklinde konuştu. Ayşegül Bingöl ise "Bugün burada olmak benim için çok anlamlı ve her biriyle tanıştığıma şeref duydum. Daha çok bir arada olacağımız nice günler göreceğiz" dedi.

Kıbrıs Gazisi Osman Yıldız da bu programı düzenlediği için Eren Ali Bingöl'e teşekkürlerini ileterek, ailelerin bir araya gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - İSTANBUL