TVHB Başkanı Eroğlu, 3 Kasım Dünya Tek Sağlık Günü\'nde Tek Sağlık Yasası istedi

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Başkanı Ali Eroğlu, "Ülkemizde 'tek sağlık' yaklaşımının yasal ve kurumsal bir zemine kavuşturulması amacıyla kapsamlı bir Tek Sağlık Yasası çıkarılmalıdır" dedi.

TVHB Başkanı Ali Eroğlu, 3 Kasım Dünya Tek Sağlık Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, 'tek sağlık' yaklaşımının insanların, hayvanların, bitkilerin ve ekosistemlerin sağlığını bir bütün olarak ele aldığını belirtti. Türkiye'de ivedilikle Tek Sağlık Yasası'nın çıkarılması gerektiğini dile getiren Eroğlu, özellikle bu durumun zoonotik hastalıklar sebebiyle bir an önce ele alınması gerektiğini kaydetti. Türkiye'nin coğrafi yapısı gereği birçok ekosisteme ev sahipliği yaptığını belirten Eroğlu, "İklim değişikliği, doğal yaşam alanlarının tahribatı, biyolojik çeşitlilik kaybı, küresel ulaşım ve hayvan hareketliliğinin artması, çevre kirliliği ve antimikrobiyal direnç, sağlık risklerini giderek büyütmektedir. Özellikle zoonotik hastalıklar, gıda güvenliği ve antimikrobiyal direnç, insanlığın geleceğini tehdit eden başlıca sorunlar arasında yer almaktadır. Bilimsel veriler, insanlarda görülen bulaşıcı hastalıkların yaklaşık yüzde 60'ının zoonotik özellik taşıdığını, yeni ortaya çıkan bulaşıcı hastalıkların ise yaklaşık yüzde 75'inin hayvan kaynaklı olduğunu göstermektedir. Covid-19 başta olmak üzere küresel salgınlar, insan ve hayvan sağlığının birlikte korunmasının önemini açıkça ortaya koymuştur. Türkiye; coğrafi konumu, göçmen kuşların göç güzergahları, değişken iklim şartları ve yoğun hayvan hareketliliği nedeniyle zoonotik hastalıklar açısından önemli risklerle karşı karşıyadır. Bruselloz, şarbon, şap, kuduz, salmonelloz, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, tüberküloz ve kist hidatik gibi hastalıklar, tek sağlık yaklaşımının ülkemizde etkin biçimde uygulanmasının gerekliliğini göstermektedir" ifadelerini kullandı.

"Tek Sağlık Yasası çıkarılmalıdır"

Veteriner hekimliğin zoonotik hastalıklara karşı en önemli hizmetlerden biri olduğunu vurgulayan Eroğlu, "Zoonotik hastalıkların kontrolü, gıda güvenliğinin sağlanması ve antimikrobiyal dirençle mücadelede veteriner hekimlik hizmetleri mecburidir. Buna rağmen veteriner hekimlerin sağlık hizmetleri içerisindeki konumu, üstlendikleri sorumluluklarla örtüşmemektedir. Veteriner hekimlerin sağlık personeli statüsünün güçlendirilmesi, sağlık hizmetleri sınıfında hak ettikleri konuma kavuşturulmaları ve karar alma mekanizmalarında etkin biçimde yer almaları gerekmektedir. Sağlık sistemlerinde sürdürülebilirliğin temel şartı, koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik verilmesidir. Hastalıkların ortaya çıkmadan önlenmesi ve erken müdahale mekanizmalarının güçlendirilmesi hem toplum sağlığını koruyacak hem de sağlık harcamalarını azaltacaktır. Ülkemizde Tek Sağlık yaklaşımının yasal ve kurumsal bir zemine kavuşturulması amacıyla kapsamlı bir Tek Sağlık Yasası çıkarılmalıdır. İnsan, hayvan, bitki ve çevre sağlığına ilişkin görev ve yetkileri belirleyen, kurumlar arası koordinasyonu sağlayan bütüncül bir yapılanma oluşturulmalıdır. Bu kapsamda doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlı bir Hastalık Kontrol ve İzleme Merkezi kurulmalıdır. Beşeri hekimler, veteriner hekimler, halk sağlığı uzmanları ve ilgili disiplinlerin temsil edileceği bu merkez; zoonotik hastalıkların izlenmesi, salgın risklerinin değerlendirilmesi, erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi ve hastalıklarla mücadele çalışmalarının koordinasyonunu üstlenmelidir" dedi.