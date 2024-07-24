U11-U13 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası Ordu'da başladı - Son Dakika
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U11-U13 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası Ordu'da başladı

U11-U13 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası Ordu\'da başladı

Ordu'da düzenlenen Baki Yürüker U11-U13 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nın açılış seremonisi gerçekleştirildi. 81 ilden 950 sporcu katıldı.

24.07.2024 21:34  Güncelleme: 21:39
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- U11-U13 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası Ordu'da başladı

ORDU - Ordu'da düzenlenen Baki Yürüker U11-U13 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nın açılış seremonisi gerçekleştirildi.

Ordu Valiliği'nin ev sahipliğinde, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Güreş Federasyonu Başkanlığı tarafından, Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda düzenlenen U11-U13 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'na 81 ilden 950 sporcu katıldı.

Şampiyonanın açılış seremonisinde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, bu organizasyon Türk sporu ve güreşi için çok önemli olduğunu söyledi. Türkiye'nin her bir köşesinden şampiyonaya gelen sporcuların, uluslararası alanda da ülkesini en iyi şekilde temsil edeceğini belirten Genç, antrenörleri ve takımları Ordu'da iyi bir şekilde ağırlayacaklarını ifade etti.

Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hürbay Duran ise programda yaptığı konuşmada, "İnsanlık tarihi kadar eski olan ata sporumuz güreş, Türk milleti için çok önemli ve çok özel bir spordur. Kuşkusuz ülkemizin en başarılı olduğu spor branşlarından birisi de güreştir. Ülkemizde güreş deyince Ordu akla gelen ilk şehirlerden birisidir. Geçmişten bugünümüze ata sporumuz güreşe çok büyük katkılar sağlamış, ülke genelinde tanınmış ve birçok şampiyon çıkarmıştır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyelerine federasyon tarafından teşekkür plaketi takdim edildi, sonrasında ise 28 Temmuz Pazar günü sona erecek şampiyonanın, ilk günkü müsabakaları gerçekleştirildi.

Programa Ordu Valisi Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, ilçe belediye başkanları ve ilgililer katıldı.

Kaynak: İHA

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