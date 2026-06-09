Başakşehir\'de \'Üç Harem: Mekke Medine Kudüs\' sergisi sanatseverlerle buluştu

Başakşehir'de İslam dünyasının kalbi olan üç mukaddes şehrin kadraja alındığı 'Üç Harem: Mekke, Medine, Kudüs' fotoğraf ve dijital sanat sergisi sanatseverlerin ziyaretine açıldı. İki ayrı bölümden oluşan sergi hem dijital hem de fotoğraf galerisi olarak yerini alarak sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Başakşehir Belediyesi ev sahipliğinde Sanatçı Engin Uzun tarafından hazırlanan Küratörlüğünü Şükran Aydın'ın yaptığı 'Üç Harem: Mekke, Medine Kudüs' fotoğraf ve dijital sanat sergisinin açılışı gerçekleşti. 150 yıllık Mekke, Medine ve Kudüs fotoğraflarının yer aldığı seçkide yüzlerce eser tarihin estetik bir parçası olarak yeniden resmedildi. İki ayrı bölümden oluşan sergi hem dijital hem de fotoğraf galerisi olarak yerini alarak sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Başakşehir Sanat Galeri Merkezi'nde açılışı gerçekleşen sergiye Eski Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Fotoğraf Sanatçısı Engin Uzun ve çok sayıda sanatsever katıldı. Sergi 9-19 Haziran tarihleri arasında Başakşehir Belediyesi Şehir Sanat Galeri Merkezi'nde ziyarete açık olacak.

Başakşehirimiz kültürün ve sanatın yaşandığı bir şehir haline geldi"

Açılışta konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, " Engin Bey bir duygu yaşıyor ama o duyguyu hep birlikte yaşıyoruz. Bu sergi belki de Türkiye'de örneği olmayan bir alana gireceğiz. Klasik sergi salonunun yanında, dijital bir sergi salonu var. Fotoğraf veya resimlerini seyrettiğiniz eserlerin yanda hareketli bulacaksınız çok değişik bir duygu. Modern şehirciliğin modern ilçesi Başakşehir. Fatih Sultan Mehmet'in dediği gibi önemli olan güzel şehirler üretmek ama daha önemlisi içindekileri mutlu kılmak. O mutlu kılmak sadece modern şehircilikle olmuyor, modern şehirciliğin yanında o şehrin bir ruhu olmalı, o ruhu oluşturacak olan da içinde üretilecek olan kültürü, sanatı, maneviyatıyla olacak. Başakşehirimiz o maneviyatı da oluşturuyor ve bunu hizmet olarak insanlarımıza sunuyor. O yüzden motto olarak Başakşehir'i mutluluğun şehri diye anlatıyoruz. Bu güzelliklerin sadece binalarda değil, şehrin her bir köşesinde kültürü, sanatı duvarında da ağacında da bahçesinde de her şeyiyle yaşadığı bir şehirden bahsediyoruz. Başakşehirimiz çok şükür kültürün ve sanatın yaşandığı bir şehir haline geldi. Sergide emeği geçen Engin Bey'e ve her bir arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Böyle bir sergiye ev sahipliği yaptığı için Belediye Başkanına çok teşekkür ediyorum"

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, " İnsanın ruhunun hissettiği ortamlar vardır, iklimler vardır. Sağ olsun Engin Uzun kardeşim samimiyetiyle, tesiriyle bunu bize yaşattı. Bizim kültürümüzde sıkça kullandığımız sevgililer sevgilisi Peygamber efendimiz için bir ifade vardır. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammed'siz muhabbetten ne hasıl? Herhalde Allah Resulüne aşk seviyesinde bağlı olan bir millet olarak biz tarih boyunca en önde olmuşuz. Onun muhabbeti söz konusu olduğunda onun sevgisi söz konusu olduğunda her birimiz elimizi kalbimize götürür ve ona Salat-u Selam getiririz. Çünkü biliriz ki bütün yollar onun sevgisiyle düze çıkar. Gerçekten bugün burada toplanan insanların samimiyetinden sahiciliğinden o tesiri hissediyoruz. Şu anda her elimizin ruhları bu sahici ve samimi serginin tesirini hissediyor diye düşünüyorum. Böyle bir sergiye ev sahipliği yaptığı için ve Başakşehir dendiğinde her seferinde gayretiyle, çabasıyla, samimiyetiyle her zaman onu en önde gördüğümüz Belediye Başkanımız Yasin Kartoğlu'na çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Bu sergi için 150'den fazla insan çalıştı"

Serginin açılışında konuşan ve duygusal anlar yaşayan serginin sanatçısı Engin Uzun, "30 yıldır meslekteyim bizim meslekte ya anı yaşarsın ya da anı yakalarsın 30 yılıma değen içimin ferahladığı hissettim. Sergide dolaşırken umre tadında yaşadığını hissettiğin şeyler var, önemli bir sergi, fakat bu serginin çok önemli bir tarafı hem dijital hem fotoğraf sergisidir. Fotoğraf sergisinde benim 2015 yılında beri çektiğim fotoğraflar yer alıyor, dijital sergide ise bugüne kadar çekilmiş 100-150 yıllık Mekke, Medine ve Kudüs fotoğraflarının restorasyonunu yaptım, yapay zeka ile videoya çevirerek böyle bir dijital sergi ortaya çıkardım. Sergi alanında " Üç Harem" adında İçeride bir müzik çalıyor bu müziği bu sergi için yaptım. Şu anda tüm müzik platformlarında var. Bu sergiyi gezenlerin benim hissettiğimi hissetsin diye tasarladığım bir müzik. Hesapladığımız kadarıyla bu sergi için 150'den fazla insan çalıştı" diye konuştu. - İSTANBUL