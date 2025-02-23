Üç Kuşak Matbaacılık: Yarıcı Ailesi - Son Dakika
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Üç Kuşak Matbaacılık: Yarıcı Ailesi

Üç Kuşak Matbaacılık: Yarıcı Ailesi

Gaziantep'te Yarıcı ailesi, 1960'tan beri matbaacılık yaparak mesleklerini nesilden nesile aktarıyor.

23.02.2025 11:29
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Gaziantep'te baba, oğul ve torun olarak üç kuşak bir arada matbaacılık yapan Yarıcı ailesi, yıllardır geçimlerini sağladıkları mesleklerini yaşatmaya çalışıyor.

Gaziantep'te 1960'tan beri matbaacılık mesleğini severek sürdüren 80 yaşındaki Enver Yarıcı, mesleğini öğrettiği 51 yaşındaki oğlu Levent ve 19 yaşındaki torunu Enes Yarıcı ile çalışmaya devam ediyor. Gaziantep'te yaşayan Enver Yarıcı, 13 yaşındayken ustasından öğrendiği matbaacılık mesleğini önce oğlu Levent ve daha sonra torunu Enes Yarıcı'ya öğretti. Baba, oğul ve torun bir arada Şahinbey ilçesinin Alaybey Mahallesi'ndeki atölyelerinde matbaacılık yapıyor. Oğlu ve torunuyla işlettiği aile matbaasını her sabah kendisi açan Enver Yarıcı'nın meslek aşkı ve çalışma azmi görenleri imrendiriyor. Mesleğini çok sevdiğini ve halen ilk günkü heyecanını da koruduğunu ifade eden Enver Yarıcı, 65 yıldır matbaacılık yaptığını anlattı. 13 yaşındayken başladığı mesleğine oğlu ve torunuyla devam ettiğini belirten Enver Yarıcı, aile olarak yıllardır aynı dükkanda matbaacılık yaptıklarını ve mesleği torununun da sürdürmesini istediğini ifade etti.

"Mesleğimi önce oğluma, daha sonra da torunuma öğrettim"

Mesleğini oğlu ve torunuyla birlikte sürdürmenin gururunu yaşadığını anlatan Yarıcı, "İlkokulu bitirdikten sonra bu mesleğe başladım. Mesleğe başladığımda 13 yaşındaydım. 65 seneden beri bu meslekteyim. Mesleğimi yıllardır severek yapıyorum. Oğlum ve torunum da yanımda çalışıyor. Oğlum ve torunumla çalışmak daha güzel ve daha randımanlı oluyor. 65 seneden beri bu mesleği çok sevdiğim için yapıyorum. Mesleğimi önce oğluma, daha sonra da torunuma öğrettim. Dede, oğul ve torun beraber çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

"Mesleği babamdan sonra ben, benden sonra oğlum devam ettirecek"

8 yaşından itibaren babasıyla dükkana gelmeye başladığını ve 3 kuşak bir arada çalıştıklarını belirten oğul Levent Yarıcı ise, "Baba mesleğimiz olan matbaacılığı çocuk yaştan beri yapıyoruz. Matbaacılık baba mesleğimdir ve biz de oğlumla birlikte bu mesleği severek yapıyoruz. Kendimizi daha da geliştirmek için mücadele ediyoruz. Babam mesleği bana öğretti, ben de oğluma öğrettim ve mesleği oğluma devretmenin gayreti içeresindeyim. Babamdan aldığım tecrübe ve birikimle birlikte mesleğimi oğluma devretmek istiyorum. Allah'a şükür herhangi bir sıkıntımız yok, çalışmalarımız devam ediyor. 7-8 yaşlarındayken babamın matbaasına gider gelirdim. O yaştan beri mesleğe ilgim vardı. Şu an teknoloji gelişti ama yine de elimizden geldiği kadar teknolojiye ayak uydurmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Dedemden ve babamdan öğrendim"

Küçük yaşlardan itibaren okul dışı zamanlarda dükkana gelerek, babasının ve dedesinin yanında mesleği öğrendiğini söyleyen torun Enes Yarıcı da, "Çocukluğumdan beri dedeme ve babama ait matbaa atölyesine geliyorum. 3 kuşak bir arada çalışıyoruz. Dedem, babam ve ben birlikte çalışıyoruz. Çocukluğumdan beri bu mesleğin içerisindeyim. Bu mesleği ilerletmeyi düşünüyorum. Bu mesleği seviyorum. Dedem ve babamla birlikte çalışmak çok güzel bir duygu. Mesleğin inceliklerini dedemden öğrendim. Elbette babamdan da öğrendim ama dedem daha tecrübeli olduğu için dedemden daha çok bilgiler elde ettim" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Üç Kuşak Matbaacılık: Yarıcı Ailesi - Son Dakika

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