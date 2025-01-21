Uğur Mumcu\'nun 32. Yılına Özel Anma Programı

Yerel

Bakırköy Belediyesi, Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu'nun vefatının 32.yılında bir anma programı düzenleyecek.

Bakırköy Belediyesi, Gazeteci-yazar Uğur Mumcu'nun uğradığı suikast sonucu ölümünün 32.yılında, bir anma programı hazırladı. 24 Ocak Cuma günü İspirtohane Kültür Merkezi'nde düzenlenecek anma programı, "Ben Kolay Ölmem" isimli sergi açılışı ile başlayacak. "Bakırköy Muhabbeti" kapsamında devam edecek etkinlik, "Uğur Mumcu ve Araştırmacı Gazetecilik" konulu bir söyleyişi gerçekleştirilecek. Söyleşide Uğur Mumcu'nun mesleki hatıraları yad edilecek. - İSTANBUL