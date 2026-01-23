Muratpaşa\'da aydınlığa adanmış bir panel

Antalya'da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, gazeteci-yazar Uğur Mumcu'nun katledilişinin 33'üncü yılı dolayısıyla düzenlenecek panelde konuşmacı olarak yer alacak.

Muratpaşa Belediyesi'nin Yeşildere Mahallesi'nde bulunan Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi, 24 Ocak 1993'te katledilen gazeteci-yazar Uğur Mumcu ile 31 Ocak 1990'da öldürülen Prof. Dr. Muammer Aksoy'un ölüm yıl dönümlerini belirleyen 24 -31 Ocak Adalet ve Demokrasi Haftası kapsamında anlamlı bir panele ev sahipliği yapacak. Alevi Kültür Derneği Antalya Şubesi tarafından düzenlenen ve "Karanlığa inat aydınlığa adanmış yaşamların izinde" başlığını taşıyan panel, 24 Ocak Cumartesi günü saat 15.00'te başlayacak.

Panelde Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da konuşmacı olarak katılacak. - ANTALYA