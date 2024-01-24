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Uğur Mumcu'nun ölümünün 31. yılında anma töreni düzenlendi - Son Dakika
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Uğur Mumcu'nun ölümünün 31. yılında anma töreni düzenlendi

Gazeteci ve Yazar Uğur Mumcu, ölümünün 31'inci yıl dönümünde bombalı suikasta uğradığı ve adı verilen sokaktaki evinin önünde düzenlenen törenle anıldı.

Uğur Mumcu\'nun ölümünün 31. yılında anma töreni düzenlendi
24.01.2024 - 14:49,  Güncelleme: 14:52
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Gazeteci ve Yazar Uğur Mumcu, ölümünün 31'inci yıl dönümünde bombalı suikasta uğradığı ve adı verilen sokaktaki evinin önünde düzenlenen törenle anıldı.

Ankara'da 24 Ocak 1993 tarihinde evinin önünde uğradığı bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden Gazeteci ve Yazar Uğur Mumcu, ölümünün 31'inci yıl dönümünde ailesi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, siyasi parti temsilcileri ve sevenleri tarafından suikasta uğradığı ve adı verilen sokaktaki evinin önünde anıldı. Sabahın erken saatlerinde Mumcu'nun evinin karşısında bulunan anıt önüne gelen çok sayıda vatandaş, Uğur Mumcu Anıtı'nın bulunduğu yerde mumlar yakarak karanfil bıraktı. Tören öncesi Mumcu ailesini evinde ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özel, ziyaretin ardından 'Uğur Mumcu Anıtı'na karanfiller ve yakılan mumları bıraktı.

"Uğur Mumcu 31 yıldır karanlığa karşı yanan bir mumdur"

Özel, anma töreninin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "31 yıl önce bu sokakta patlayan bir bomba Türkiye'de tahrip gücüyle cumhuriyetin değerlerine saldırdı. Cumhuriyeti cumhuriyet yapan, bizi biz yapan değerlere saldırdı. O değerlerin en cesur savunucusunun bedenini paramparça etti. Ancak o beden bu ülkenin sınırları içindeki her yere savrulurken, her yere kendi direncini, kendi mücadele azmini ve kendi aydınlanma ışığını taşıdı. Uğur Mumcu, 31 yıldır yanan bir mumdur, karanlığa karşı yanan bir mumdur" dedi.

"Bu katliamın, bu cinayetin gerçek failleri ortaya çıkarılmadı. Aslında bu cinayet işlenmeden önce failleri ortada olan bir cinayettir" diye devam eden Özel, "31 yıldır bu cinayeti işleyenlerin ortaya çıkarılması bekleniyor. Ama birileri diyor ki 'bir tuğla çekersek bütün duvar yıkılır, hepimiz altında kalırız.' Bu ifade derin devleti koruyan, kayıran bir ifadedir. Gün gelecek o tuğlayı çekeceğiz, hepsi duvarın altında kalacak. Bu ülke o günden sonra rahat edecek" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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