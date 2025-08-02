UKABDER, Kardeşlik Seferberliği ile Dünyaya Umut Oluyor

Kardeşlik Seferberliği, Uluslararası İnsani Yardım Derneği (UKABDER), hem yurt içinde hem de dünyanın dört bir yanında yardım faaliyetleri yürüttüğü yardım faaliyetleriyle dikkat çekiyor. İstanbul Valiliği'nin izinleriyle faaliyetlerini sürdüren dernek, gönüllü bağışçılardan aldığı destekle, savaş ve yoksullukla mücadele eden toplumlara umut olmaya devam ediyor.

Özellikle İsrail'in saldırılarının başladığı ilk günden bu yana Gazze'de sıcak yemek yardımlarını kesintisiz sürdüren UKABDER, sadece Türkiye ve Gazze'de değil, Afrika kıtasında da önemli projeler yürütüyor. Çad'ın başkenti Encemine'de inşa edilen UKABDER Külliyesi bünyesinde Dar'ul Ferah Erkek Yetimhanesi ile Fatih Sultan Mehmet Han Camii hizmete kazandırılırken, kız yetimhanesi ve Kur'an Kursu inşaatları devam ediyor. Gazze'de Ramazan ayında faaliyetlerini artırarak binlerce kişilik iftar ve sahur organizasyonları gerçekleştiren UKABDER, sonrasında da bölgede sıcak yemek dağıtımlarına devam etti. Ayrıca, Gazze dışında Mısır'ın İskenderiye şehrine sığınan Gazzeli şehit ailelerine yönelik de nakdi ve erzak yardımları yapıldı.

UKABDER, sadece Türkiye ve Gazze'de değil, Afrika kıtasında da önemli projelere imza atıyor

Özellikle Çad'ın başkenti Encemine'de inşa edilen UKABDER Külliyesi, derneğin uzun soluklu yardım ve kardeşlik vizyonunu gözler önüne seriyor. Külliye bünyesinde şu an Dar'ul Ferah Erkek Yetimhanesi ile Fatih Sultan Mehmet Han Camii hizmete kazandırılırken, kız yetimhanesi ve Kur'an Kursu inşaatları da devam ediyor. Kompleks tamamlandığında, sadece barınma değil, eğitim, ibadet ve sosyal gelişim alanlarında da hizmet verecek çok yönlü bir merkez olacak. Yalnızca ekmek, yemek gibi yardımların yanısıra sürdürülebilir bir proje ile de ismini duyururan dernek; Çad, Kamerun ve Sudan başta olmak üzere kıtanın çeşitli bölgelerinde erzak dağıtımı, su kuyusu açılışı, Kur'an-ı Kerim ve giysi dağıtımları gibi birçok alanda ihtiyaç sahiplerine destek veriyor. Aynı zamanda misyonerlik faaliyetlerine maruz kalan yerlerde Müslüman kimliğini koruma noktasında eğitim ve sosyal dayanışma projeleri de yürütülüyor. Yardım coğrafyası yalnızca Gazze, Türkiye ve Afrika ile sınırlı olmayan UKABDER, yardım süreçleri kapsamında Afganistan, Arakan Kampları, Tanzanya'da da erzak ve yemek, su kuyusu gibi ihtiyaca yönelik yardımları gerçekleştirerek, mazlum coğrafyalarda mağdur halkın temel gıda ve yaşam ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı oluyor.

Yurt içinde de aktif çalışmalar yürüten UKABDER, İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde ihtiyaç sahibi ailelere doğalgaz, kira, gıda ve kıyafet yardımı ulaştırıyor. Kandil geceleri, bayramlar ve özel günlerde sokak sokak sahaya inen gönüllüler, ikram dağıtımlarıyla toplumsal dayanışmayı güçlendiriyor. Ayrıca, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde, UKABDER'e ait ikram aracı, afet bölgesine ulaştırılarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

"Kardeşlik görevimizi yerine getirmek için çalışıyoruz"

Dernek Başkanı Murat Uğur, yapılan çalışmalarla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Biz bu yola fi sebilillah, yani Allah rızası için çıktık. Yeryüzünde nerede bir yetim, bir aç, bir muhtaç varsa; nerede bir acı yaşanıyorsa, biz orada kardeşlik görevimizi yerine getirmek için çalışıyoruz. Bu bir yardım faaliyeti değil, bir seferberliktir. Gönüllü arkadaşlarımızla birlikte Gazze'de, Afrika'da ve Türkiye'deyiz. Yeri geldiğinde Çad'da yetimlerimizin sofrasında, yeri geldiğinde Türkiye'de deprem bölgesindeyiz. Gönüllü kardeşlerimizle birlikte bu kardeşlik seferberliğini sürdürmek boynumuzun borcu."

UKABDER, yürüttüğü çalışmalarıyla, toplumsal duyarlılığın ve gönüllülüğün sahadaki karşılığını göstermeye devam ediyor. Dernek, tüm faaliyetlerini internet sitesi ve sosyal medya kanallarından kamuoyuyla düzenli olarak paylaşıyor. - İSTANBUL