Ukrayna\'ya Barış Gücü Gönderilmesi İddiaları

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, "( Ukrayna'ya barış gücü gönderileceği iddialarına yönelik) Henüz somut bir zemine oturtulmamış öngörüler üzerinden değerlendirme yapmak sağlıklı ve doğru olmayacaktır" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, gündeme dair son gelişmeleri aktardı. Aktürk'ün bilgilendirmesi sonrası güvenlik kaynakları basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ukrayna'ya barış gücü gönderileceği iddialarının sorulması hakkında konuşan kaynaklar, Rusya ile Ukrayna arasında öncelikle bir ateşkesin sağlanması gerektiğini ve henüz somut bir zemine oturtulmamış öngörüler üzerinden bu konuda değerlendirme yapmanın sağlıklı ve doğru olmayacağını söyledi.

"İmha edilen tünel uzunluğu 548 kilometreye ulaşmıştır"

Sınırlar ve ötesinde geride kalan hafta içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından icra edilen çalışmalar hakkında bilgi veren Tuğamiral Zeki Aktürk, "Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde arazi arama-tarama; mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiş, teröristlere ait ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hale getirilmiş, Suriye Harekat Alanları'nda Tel Rıfat (212 km) ve Menbic (336 km) dahil imha edilen tünel uzunluğu 548 kilometreye ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.

Hudut hattında son bir hafta içerisinde sınırları geçmeye çalışırken yakalanan 268 kişiden 5'inin terör örgütü mensubu olduğunu açıklayan Aktürk, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla sınırları geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 5 bin 113'e ulaştığını söyledi.

"Filistin halkı, son derece ağır koşullarda yaşam mücadelesi vermektedir"

Gazze'de yaşanan insani felaketin her geçen gün daha da derinleşmekte olduğunu söyleyen Aktürk, "Açlık, yokluk ve temel ihtiyaçlara erişim eksikliği nedeniyle Filistin halkı, son derece ağır koşullarda yaşam mücadelesi vermektedir. Bölgemizde kalıcı barış ve istikrara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan bu dönemde, Gazze'de ateşkesin bir an evvel ilan edilmesi ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması gerekmektedir. Filistin halkının haklı mücadelesine verdiğimiz desteği sürdüreceğimizi, bölgede kalıcı istikrar ve barışın iki devletli çözüm ile mümkün olduğunu bir kez daha vurguluyoruz" diye konuştu.

Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk'ün bilgilendirme toplantısı sonrasında Milli Savunma Bakanlığı kaynakları gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı.

Suriye'nin savunma kapasitesinin artırılması için ihtiyaçlar yerinde gözlemlenecek

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye yönetiminin savunma ve güvenlik kapasitesini artırmak için talep ettiği eğitim, danışmanlık ve teknik destek çalışmalarının son durumuna ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:

"Türkiye ile Suriye arasında 13 Ağustos 2025'te 'Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası' imzalanmıştır. Bu anlaşma, Suriye'nin savunma kapasitesini artırmayı ve askeri alanda somut iş birliğini hedeflemektedir. Mutabakat kapsamında, Suriye Silahlı Kuvvetlerinin yeniden yapılandırılması süreci hız kazanmış; eğitim, danışmanlık, teknik destek ve karşılıklı ziyaretler başlatılmıştır. Bu faaliyetler, Suriye Savunma Bakanlığı ile koordineli şekilde yürütülmektedir. Bu kapsamda; Suriye Savunma Bakanlığı Eğitim Daire Başkanı ve beraberindeki heyetin Milli Savunma Üniversitesini ziyareti ve Suriye Savunma Bakanlığının talebi çerçevesinde başlatılan eğitim faaliyetleri devam etmektedir. Diğer yandan, Suriye'nin savunma kapasitesinin artırılması için ihtiyaçların yerinde gözlemlenmesi ve müşterek bir yol haritasının oluşturulması amacıyla Bakanlığımızdan müteşekkil heyetler vasıtasıyla teknik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Türkiye, Suriye'nin istikrarını bölge barışı açısından kritik görmekte ve 'Tek Devlet, Tek Ordu' ilkesini desteklemeye devam etmektedir. İlerleyen dönemde, karşılıklı heyet ziyaretleri ve eğitim faaliyetlerinin artması, iş birliği kapsamının genişletilmesi öngörülmektedir."

Ukrayna'ya barış gücü gönderileceği iddiası

Bakanlık kaynakları, Ukrayna'ya barış gücü gönderilmesi ile ilgili basında yer alan iddialara yönelik sorular üzerine şunları söyledi:

"Türkiye, bölgesinde barış ve istikrar üreten ve bu yöndeki tüm inisiyatiflere katkı sunmaya çalışan bir ülkedir, ancak Rusya ile Ukrayna arasında öncelikle bir ateşkesin sağlanması, ardından görev tanımı netleştirilmiş bir misyonun çerçevesinin belirlenmesi ve hangi ülkenin ne ölçüde katkı sunacağının ortaya konulması gerekmektedir. Henüz somut bir zemine oturtulmamış öngörüler üzerinden değerlendirme yapmak ise sağlıklı ve doğru olmayacaktır."

Bakanlık kaynakları, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Japonya Savunma Bakanı ile bir araya gelmesine dair sorular üzerine şu bilgileri paylaştı:

"Sayın Bakanımızın misafiri olarak ülkemize gelen Japonya Savunma Bakanı Gen Nakatanı ile 19 Ağustos'ta ikili iş birliğinin ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı verimli bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Görüşmede, iki ülke arasındaki savunma iş birliğinin artırılması, küresel ve bölgesel istikrarın sağlanması, savunma sanayi alanındaki mevcut ve potansiyel iş birliklerinin geliştirilmesi konularında fikir alışverişinde bulunulmuştur. Tarihi bağlara ve karşılıklı saygıya dayanan köklü bir dostluğa sahip olan Türkiye ve Japonya arasında samimi ve yapıcı bir atmosferde paylaşılan görüşler ve değerlendirmeler; iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin gelişimine katkı sağlayacak, önümüzdeki dönemde savunma alanındaki diyalog ve iş birliğimizi daha da güçlendirecek, halklarımızın yararına somut adımlar atılmasına vesile olacaktır." - ANKARA