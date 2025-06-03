Ula'da 5.8'lik Deprem Anı Kameralara Yansıdı

5.8'lik depremin dehşeti "Sakin Kent" Ula'da güvenlik kameralarına yansıdı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde gece saat 02.17'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem, çevre il ve ilçelerde de paniğe neden oldu. Sarsıntı, özellikle kentin turistik bölgelerinden biri olan "Sakin Kent" ünvanlı Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde de güçlü şekilde hissedildi.

Deprem anı, Akyaka Kadın azmağında faaliyet gösteren Akyaka Azmaktur ve Yolcu Taşıyıcılar Kooperatifi'nin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, depremin meydana geldiği 02.17'de çevredeki titreşimler ve bazı objelerin hareketi net bir şekilde görüldü.

Kısa süreli paniğe neden olan deprem sonrası Akyaka Mahallesi'nde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.