Ula\'da Çocuklar Bocce ve Volo ile Spor Yapıyor

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Ula Kaymakamlığı ve Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün desteğiyle, okul sonrası saatlerini verimli geçirmek isteyen çocuklar bocce ve volo branşlarında spor yapma imkanı buluyor.

Haftanın beş günü düzenlenen antrenmanlarda, çocuklar hem fiziksel hem de mental gelişimlerini destekleyen bu sporlarda becerilerini geliştiriyor. Bocce antrenörü Yasemin Miski, bu dönem 85 öğrencinin bocce ve volo disiplinlerinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Miski, bu sporların çocukların akademik başarılarına da katkı sağladığını ifade ederken, ailelerden alınan olumlu geri bildirimlerin kendilerini motive ettiğini söyledi. Miski ayrıca desteklerinden dolayı Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yağmur Küçük ve Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş'a teşekkür etti.

Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan sahalarda, yıl boyunca çeşitli branşlarda turnuvalar düzenleniyor. Bu turnuvalar sayesinde çocuklar, sporun rekabetçi yönüyle de tanışma fırsatı buluyor. Bocce ve volo ile tanışan öğrenciler, derslerden arta kalan zamanlarını sporla değerlendirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdiler. - MUĞLA