Ula\'da Dağ Mahalleleri Çocukları Bocce Branşıyla Tanışıyor

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Ula'nın dağ mahalleleri çocukları bocce branşıyla tanıştırıyor.

Tarihi milattan binlerce yıl öncesine dayanan bocce sporu Ula'da yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta olan ve geçen yıldan bu yana bu sporla tanışan dağ köyü öğrencilerin vazgeçilmez halinde geldi. Ula Belediyesi Gençlik Merkezi ve Ula Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü bahçesinde öğrenciler, sahada antrenmanlarını yapıyorlar. Birbirleriyle kıyasıya yarışarak kendilerine hedef belirleyen öğrenciler, Bocce Anterenörü ve aynı zamanda Beden Eğitimi Öğretmeni olan Yasemin Miski, gözetiminde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ula Kaymakamlığı himayelerinde Bocce branşı destekleniyor. Ula Kaymakamlığı karabörtlen, kızılağaç, Gökova, Yeşilçam, sarayyanı, oyru dağ mahallelerinde taşımalı servisle ulada antremanlarını yapıyorlar. Halen çalışmalarını sürdüren öğrenciler arasında il birinciliği elde edenler bulunurken, hayallerini milli takım süslüyor. Veliler, çocuklarının bu sporla meşgul olmasının sevindirici olduğunu ifade ederken, öğrenciler ise gelecek için hayaller kuruyor.

Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yağmur Küçük, "43 öğrencimiz var, ortaokulda neredeyse tamamına yakını bocce sporu biliyor ve oynuyor. Hatta şöyle söyleyeyim 4 aydan bu yana tesislerimizde bu sporu gerçekleştiriyoruz. Dağ köylerinde çocukların yarısından fazlası bocce ile haşır neşir oynuyorlar. Spora yapmış olduğumuz teşviklerle çocuklarımızın farklı braşları tanımasına destek oluyoruz. En büyük desteği veren özellikle servisle çocukların antremanlara gidiş ve dönüşleri için Ula Kaymakamlığı Aile Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğüne ve çalışmalarla ilgili yakından takip edip her an yanımızda olan İl Müdürümüz Musa Kazım Açıkbaş'a teşekkürlerimi iletiyorum. Öğrencilerden Mustafa Efe Dağdelen; Ula kızılağaç köyünden bocce sporu için Ula'ya geliyorum. Hayatımda ilk defa bu sporla tanıştım ve çok heyecanlandım. Hedefim beden eğitimi öğretmeni olmak tabii ki bunu yaparken de bocce üzerinden yürümek istiyorum. Lisanslarımla milli sporcu olmak istiyorum" dedi. - MUĞLA