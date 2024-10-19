ULAKE 5G İnovasyonları SAHA EXPO'da

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ULAK Haberleşme, SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nda yerli 5G altyapı sistemleri, güvenli iletişim çözümleri ve akıllı şehir uygulamalarını ziyaretçilerle buluşturacak.

Yaklaşık 40 ülkeden 150 binden fazla profesyonel ziyaretçinin ağırlanması beklenen fuarda ULAK Haberleşme, yerli ve milli çözümlerini katılımcılarla paylaşacak. ULAK Haberleşme, yerli 5G altyapı sistemleri, güvenli iletişim çözümleri ve akıllı şehir uygulamalarını ziyaretçilerle buluşturacak. Türkiye'nin 5G yolculuğunda çalışmalarını sürdüren ULAK, bu alanda geliştirdiği kendi çözümleriyle, kamu ve özel sektörde güvenli ve sürdürülebilir haberleşme sistemlerine katkı sunmaya devam ederken fuarda, LTE ve 5G baz istasyonları ve farklı dikey sektörlerdeki uygulamalar detaylı bir şekilde tanıtılacak. Ayrıca, şirketin sunduğu hizmetler savunma, kamu güvenliği, sınır güvenliği, haberleşme ve siber güvenlik gibi alanlara da katkı sağlayacak.

Türkiye'nin iletişim altyapısında yerli çözümlerin hakimiyetini artırma misyonu doğrultusunda ilerleyen ULAK Haberleşme, ulusal ve uluslararası iş birlikleriyle sektördeki gücünü pekiştirmek amacıyla fuar kapsamında iki önemli anlaşmaya imza atacak.

"Sadece Türkiye'de değil, global ölçekte de gücümüzü artıracak stratejik adımlar olacak"

ULAK Haberleşme Genel Müdürü Ruşen Kömürcü, SAHA Expo 2024'e katılımlarına dair, "ULAK Haberleşme olarak, milli ve yerli haberleşme çözümlerimizi savunma sanayiinin en prestijli platformlarından biri olan SAHA Expo'da sergilemekten mutluluk duyuyoruz. Ülkemizin teknolojik bağımsızlığını güçlendiren çalışmalarımızı, böylesine uluslararası öneme sahip bir etkinlikte tanıtmak bizim için son derece değerli. 5G ve ötesi haberleşme teknolojilerimiz, sadece bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarına da yanıt verecek şekilde yerli ve milli olarak tasarlanıyor. Bu çözümler, savunma sanayiinden kamu güvenliğine, ulaştırmadan akıllı şehir teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede güvenli ve sürdürülebilir iletişim altyapıları sunuyor" ifadelerini kullandı.

SAHA Expo'nun hem ulusal hem de uluslararası iş birlikleri kurmamız açısından büyük fırsatlar sunduğunu belirten Kömürcü, şunları kaydetti:

"Yerli mühendislerimizin ortaya koyduğu inovatif ürün ve çözümleri bu büyük platformda paylaşmak, aynı zamanda ULAK'ın sektördeki öncülüğünü daha da pekiştirecektir. Fuarda yapacağımız B2B görüşmeleri ve anlaşmalar, sadece Türkiye'de değil, global ölçekte de gücümüzü artıracak stratejik adımlar olacak. Teknolojik bağımsızlığımızı güçlendirme ve yerli çözümlerin hakimiyetini artırma misyonumuz doğrultusunda, geleceğe güvenle bakıyoruz."

SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı, 22-26 Ekim tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek. - ANKARA