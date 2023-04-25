Meteoroloji, 4 bölge için sağanak yağış alarmı verdi

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Açıklanan tahminlere göre hava sıcaklığı iç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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