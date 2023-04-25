Meteoroloji, 4 bölge için sağanak yağış alarmı verdi - Son Dakika
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Meteoroloji, 4 bölge için sağanak yağış alarmı verdi

25.04.2023 10:56

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan hava tahmini raporlarına göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Muş, Bitlis, Ağrı ve Van çevrelerinin yer yer olmak üzere sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Açıklanan tahminlere göre hava sıcaklığı iç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BAZI İLLERDE BEKLENEN HAVA SICAKLIKLARI

  • Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20
  • İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19
  • İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 24
  • Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 25
  • Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21
  • Samsun: Parçalı bulutlu 18
  • Trabzon: Parçalı bulutlu 15
  • Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 15
  • Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 22
Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Meteoroloji, 4 bölge için sağanak yağış alarmı verdi - Son Dakika


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