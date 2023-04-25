Meteoroloji, 4 bölge için sağanak yağış alarmı verdi

Açıklanan tahminlere göre hava sıcaklığı iç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BAZI İLLERDE BEKLENEN HAVA SICAKLIKLARI
- Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20
- İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19
- İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 24
- Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 25
- Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21
- Samsun: Parçalı bulutlu 18
- Trabzon: Parçalı bulutlu 15
- Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 15
- Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 22