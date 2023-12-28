Ülkü Ocakları Bursa Yenişehir Başkanlığı teröre lanet ve Şehitlere Saygı yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüşe çok sayıda vatandaş bayraklarıyla katıldı.

Yenişehir'de yapılan teröre lanet ve Şehitlere Saygı yürüyüşüne Belediye başkanı Davut Aydın, MHP İlçe Başkanı Arif Eren, AK Parti İlçe Başkan Vekili Kemal Esener, Ülkü Ocakları Yenişehir Başkanı Mehmet Kata, MHP Belediye Başkan Aday Adayı Ömer Silahlı, TSO Başkanı Orhan Torun, Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, muhtarlar, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ülkü Ocakları Bursa Yenişehir Başkanı Mehmet Kata, "Yaptığı açıklamada Geçtiğimiz hafta Pençe Kilit Harekatı bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait üs bölgelerine sızma teşebbüsünde bulunarak haince saldıran ve 12 askerimizin şehadetine neden olan acı ve müessif terör olayını yaşadık. Yapılan bu hain saldırı ilk değildir. Son 35 yılımızda bölücü örgüt PKK tarafından nice canlarımız toprak oldu, nice evlere ateş düştü, nice evlatlar öksüz, eşler dul kaldı. Anaların feryatları gök kubbeyi titretti. Türk milletinin sabır taşları yerinden oynatıldı, tahammül sınırlarımız zorlandı, üzüntümüz dağ gibi yükselirken öfkemiz çağlayanlara dönüştü" dedi.

"Burada elimizde Türk bayraklarıyla sesimizi arşa kadar "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" diyerek haykırdık" diyen Kata, sözlerini şöyle sürdürdü: "Burada bulunan kortej boyunca bize dükkanlarından, evlerinden destek olan, yüreği bizlerle olan Yenişehirli vatandaşlarımızın vermek istediği mesaj şudur; Türkiye üzerinde oynanan oyunların farkındayız. Vatanımızın bölünmez bütünlüğüne kast edenleri ağa babalarını ve onların bilumum uşaklarını çok iyi biliyoruz. Bizleri yaşattıkları acılarla sindirebileceklerini sanan bütün mihraklara sesleniyorum. Bizim yüreğimiz şehit acılarıyla yanarken sizin yüzünüzde kelebekler uçuşacağını sanıyorsanız yanılıyorsunuz. İşte ülkücü hareket burada! Her neferiyle vatanın bölünmez bütünlüğüne, devletin ve milletin bir ve beraberliğine canımızı feda etmeye hazırız. Ülkücüler var oldukça bu ülkede hiç bir terör örgütü emeline ulaşamayacaktır. PKK, KCK, PYD ve onların meclisteki uzantıları olan hainler iyi bilmelidir ki; Ülkü Ocakları bu ülkenin 57.Alayıdır. Her hain teşebbüsün karşısında başımız dik, alnımız açık bütün yüreğimizle ayakta kalmaya devam edeceğiz. Aziz Şehitlerimiz, gazilerimiz; Bu vatan bize sizlerin emanetidir. Sonuna kadar sahip çıkacak ve bayrağı hiçbir zaman yere düşürmeyeceğiz. Rahmet ve dua aziz şehitlerimize Lanet ve beddua vatanın bölünmez bütünlüğüne kasteden teröristlere. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene" - BURSA