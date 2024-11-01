Ultra Maraton Yüzücüsü Vural Tandoğan

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59 yaşındaki emekli İşletme Mühendisi Vural Tandoğan'ın spor ve hobi amaçlı başladığı yüzme hevesi ultra maraton yüzücüsüne dönüştü. Ekstrem sporlar arasında da yer alan bu yüzme branşında Tandoğan, son olarak 14 saat 59 dakikada Afrika'da, Marmara Denizi'nden kat kat büyük olan Malawi Gölü'nün 24 kilometrelik boğazında yüzerek, dünyadaki ilk 10 insandan birisi oldu.

Yıllar önce spor yapmak amacıyla yüzmeye başlayan 59 yaşındaki emekli İşletme Mühendisi Vural Tandoğan, İstanbul'dan dünyaya açıldı. Arkadaşlarının telkini ile İstanbul Boğazı'nı, Çanakkale Boğazı'nı ve ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Coronada Adası'nın etrafını 14 dereceye düşen soğuk suda yüzerek geçen Tandoğan, son olarak da Afrika Malawi'de sıcaklığı ve tehlikeli canlıları ile ünlenen dünyanın en büyük 9'uncu gölü Malawi'de yüzdü. Malawi'de Gölü'ndeki 24 kilometrelik boğazı 14 saat 59 dakika da yüzerek geçen Tandoğan, buradaki hava şartlarında yüzmeyi tamamlayan hem ilk Türk oldu hem de dünyadaki ilk 10 insandan birisi olma unvanını kazandı. Daha önce Manş Denizi'nden de yüzdüğünü kaydeden Tandoğan, hedefinin tüm dünya sularına açılmak olduğunu ifade etti.

Yüzmeye başlama sürecini anlatan Vural Tandoğan, " Önce boğaz yarışlarına girdim, sonra Çanakkale'de yüzdüm. Madalyalar gelmeye başladı. Bunları yaparken soğuk suda da yüzebildiğimi uzun mesafe yüzebildiğimi de fark ettim. 2016 yılında Cebeli Tarık'ı daha sonra Manş'ı geçerek ultra maraton yüzmeye başladım" dedi.

Geçtiğimiz Ağustos ayında Amerika Coronada Adası'nın etrafında yüzen ilk Türk olma unvanını kazandığını kaydeden Tandoğan, "Burada su sıcaklığı 14 dereceydi. Bu da zorladı beni ama bitirdim. Daha sonra Ekim ayında çok sıcak olan yaklaşık 30 derece su sıcaklığı olan Afrika'ya gittim. Afrika'da Malavi Gölü'nde dünyanın 9'uncu büyük gölünde ki burası Marmara Denizi'nden daha büyük 560 kilometre uzunluğu var. Bunun 24 kilometrelik bir boğaz kısmında yüzdüm. Burada hava şartları benim aleyhime oldu. Ultra maraton yüzmede biraz doğaya bağlı kalıyorsunuz. Dalgalarla akıntılarla, sıcaklarla çok mücadele ettim. Hatta oradaki yetkililerin söylediklerine göre bugüne kadar ki en zor şartlarda yüzdüm ama başardık. Mehmet Erdoğan arkadaşımla birlikte başardık. Ekip olarak başardık Türkiye olarak başardık" diye konuştu.

Malavi Gölü'nde boğazda planlı olarak 10 saatte geçmeyi hedeflediğini ancak doğal şartlardan dolayı sürenin arttığını kaydeden Tandoğan, "Dalgalar akıntılar yüzünden 14 saat 59 dakikada bitirebildim. Sadece beslenme oldu o zamanda göl içinde size ipe karıştırıcı bağlayıp atıyorlar. Onun içinde su karbonat tozu atıyorlar. Sadece onu içerken dinleniyorsunuz. Ama Afrika o kadar sıcak bir yerde ki bana serinlemek için buzlarla dolu soğuk su atıyorlardı. 1992'den bu yana yapıyor bu solo geçiş. Şu ana kadar Malavi Gölünü geçen dünyadaki 10 sporcu arasındayım" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL