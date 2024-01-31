Ulu Cami, Sivrihisar\'daki Sucuk Festivali\'nde Yoğun İlgi Gördü

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Tarihi Ulu Cami sucuk festivalinde de yoğun ilgi gördü

Ulu Cami'yi ziyaret eden Yusuf İşçi: "Çok fazla ziyaretçi var, yapı tamamen el emeği"

Festivale katılan Fedai Gedik:

"Eskiden bu kadar tanınmıyordu ama diziler, Ulu Cami ve Yüzügüllü ile Türkiye, Sivrihisar'ı tanıdı artık"

ESKİŞEHİR - Geçtiğimiz günlerde Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde gerçekleşen 8. Geleneksel Sucuk Festivali'ne gelen vatandaşlar 800 yıllık Ulu Cami'ye yoğun ilgi gösterdi.

Sucuk festivalinin hafta sonu ile birleşmesi, yerli turistler için muazzam bir fırsat oldu. Ulu Cami, festivale gelen vatandaşları tarih ve kültür zenginlikleriyle kendine çekmeye devam etti. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve Eskişehir'in ilk dünya mirası unvanına sahip Sivrihisar Ulu Cami, turist akınına uğrayan önemli mekanlar arasında öne çıkıyordu. Tarihi cami, aynı anda 2 bin 500 kişinin ibadet edebileceği kapasiteyle en büyük hipostil cami olma özelliğiyle dikkat çekiyor. Sucuk festivaline dört bir yandan gelen vatandaşalar Ulu Cami'yi görmeden gitmek istemediklerini ifade etti.

"Daha önce böyle bir yapı görmemiştim"

Sucuk festivaline Konya'dan gelen Rıdvan isimli vatandaş, daha önce böyle bir yapı görmediğini ve çok beğendiğini ifade etti. Tarihi camide ilginç detayların olduğunu ve insanların ilgisinin çektiğini söyleyerek, "Sucuk Festivali için Konya'dan arkadaşlarımızla geldik buraya, festival alanını gezdik. Şimdi de burası Sivrihisar'ın tarihi camisiymiş, burayı gezmek için geldik işte. Güzel bir cami, tarihi yapıdır. Değerlerimize sahip çıkmamız lazım. Böyle güzel yerleri unutmamamız lazım. Yani burayı da zaten müftülüğümüz güzel bir şekilde gezilmesi, görülmesi için uygun şekilde hazırlamış. Vatandaşlarımız da gelip bu şekilde burayı ziyaret ediyorlar. Böyle değerlerimizin sahip çıkılması çok güzel ve bir durumdur. Yani koruma altına alınması lazım. Eskişehir'de, Sivrihisar'da olduğu gibi Türkiye'mizin birçok yerinde böyle güzel tarihi yerlerimiz, tarihi camilerimiz, tarihi ibadethanelerimiz var. Buralara sahip çıkılması gerekir. Bunları kollamamız lazım. Güzel tarihi eski bir camii. Hoş yani kolonlar şeyler olsun, yapılar çok farklı. Daha önce Konya'da görmemiştim böyle bir camii. İlginç bir tasarımı var. Gelenler açısından da herkes zaten ilgiyle dikkatli bir şekilde izliyor bakıyor. Güzel bir yer "dedi.

"Çok fazla ziyaretçi var, yapı tamamen el emeği"

Ulu Cami'yi ziyarete gelen Yusuf İşçi ise "Cami gayet güzel, yeni girdik. Biraz sonra gezeceğiz inşallah. Daha çok bakacağız duruma göre. Çok fazla ziyaretçi var, içerideki yapısı olarak da çok el emeği duruyor hepsi. Gerçekten çok güzel bir yer. Tabi buralar bizim değerlerimiz sahip çıkmamız gerekiyor. Onun için çok güzel olmuş diyorum. Sivrihisar zaten tarihi bir yer doğal güzellikler olarak da gerçekten güzel bir yer. Burada bu camiinin olması da tabi buraya ayrı bir güzellik katmış" ifadelerini kullandı.

"Eskiden bu kadar tanınmıyordu ama diziler, Ulu Cami ve Yüzügüllü ile Türkiye, Sivirhisar'ı tanıdı artık"

Festivale katılan Fedai Gedik, Sivrihisar'ın eskiden tanınmadığını ifade etti. Gedik, Sivrihisar biliniyorsa ve tanınıyorsa bunun ilçenin beledi başkanı Hamid Yüzügüllü ve diziler sayesinde tanındığını söyleyerek, "Arada sırada festival için buraya geliyoruz, ilçemizi seviyoruz. Camiyi de gezdik. İbadethanemiz güzel, eski tarihi bir yazı Selçuklu zamanından kalma bir yer. Yani seviyoruz Sivrihisar'ı. Burası için cidden gurur verici bir olay, Sivrihisar için. Eskiden bu kadar tanınmıyordu ama diziyle birlikte bir de bu camii sayesinde bütün Türkiye, Sivrihisar'ı tanıdı artık. Eskişehir'in en büyük ilçesi olmasına rağmen kimse Sivrihisar'ı bilmiyordu. Şu anda tanımış oldu bütün Türkiye. Başkana teşekkür ediyorum belediye başkanına ayrıca. O biraz daha bu konuda milliyetçi bir arkadaş. Ona da ekstra teşekkür ederiz Hamid Yüzügüllü'ye" diye konuştu.