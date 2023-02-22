Uludağ'da bir kayakçı telesiyejde böyle asılı kaldı - Son Dakika
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Uludağ'da bir kayakçı telesiyejde böyle asılı kaldı

22.02.2023 10:02
Uludağ'da bir kayakçı telesiyejde böyle asılı kaldı

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da bir kayakçı telesiyejide asılı kaldı.

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da bir kayakçı telesiyejide asılı kaldı. O anlar bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Kış ve kayak turizmi denildiğinden akla gelen Uludağ'da yürekler ağza geldi. Bir tatilci kayak yapmak için telesiyejiye bindi. Dengesini kaybeden vatandaş telesiyejide asılı kaldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, kayakçı kısa sürede kurtarıldı. Meteorolojiden alınan verilere göre Uludağ kayak merkezinde kar kalınlığı 122 santimetre ölçülürken, hava sıcaklığı ise 1 ila -9 derece olması bekleniyor. - BURSA

Kaynak: İHA
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Türkiye, Uludağ, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Uludağ'da bir kayakçı telesiyejde böyle asılı kaldı - Son Dakika

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