Uludağ\'da Kayak Eğitimi 4 Mevsim Sürecek

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Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nün Uludağ'da bulunan simülasyon merkezi, kar yağışının olmadığı dönemlerde kayak sporcularına 4 mevsim boyunca yarışlara hazırlanma fırsatı sağlıyor.

Türkiye'nin en büyük kış ve doğa sporları merkezlerinden biri olan Uludağ'da, istenilen düzeyde kar yağmaması kayak turizmini olumsuz etkiledi. Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Ormanspor Kulübü, simülasyonla verilen kayak eğitimiyle 7-18 yaş arasındaki çocuklara eğitim veriliyor. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nün Uludağ Kayak Merkezi'nde bulunan tesisinde, sadece kış aylarında değil 4 mevsim boyunca eğitim gören sporcular yarışmalara hazırlanıyor.

Kulübün kuruluş amacının Bursa ve çevre illere sporcu yetiştirmek olduğunu söyleyen Bursa Orman Bölge Müdür Yardımcısı ve Ormanspor Kulübü Başkanı Ali Yapmış, "1986 yılında Ormanspor Kulübü adı altında kurulan kulübümüz o günden itibaren faaliyetlerine devam ediyor. Kuruluş amacımız Bursa ve çevre illerde kayak sporcusu yetiştirmek. Kayak yapmak isteyen çocuklara temel eğitim veriyoruz. Spora devam etmek isteyenlere destek vererek antrenörlerle birlikte devam ediyoruz. Buradaki teknik personelimiz Orman Bölge Müdürlüğünün personeli. 2021 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı'na proje sunduk ve destek gördü. Bu proje çerçevesinde kayak ve snowboard simülatörü kullanmaya başladık. Amacımız kayak sporunu geliştirmek, çocuklarımızı temel eğitim vermek. Öğrenmek isteyen gençlerimizi buraya bekliyoruz. Şehit ve gazi çocuklarını zaman zaman buraya getirip kayak eğitimi veriyoruz. Bizim 3 kategoride 8 sporcumuz var" dedi.

4 yaşından beri bu sporu yaptığını belirten kulüp antrenörü Onur Can Buğday, "Kayak bir kış sporu. Bu zamana kadar sadece kış aylarında eğitim veriyorduk. Geldiğimiz aşamada da kayak sporunu teknolojiyle buluşturup kayak simülatörü kullanmaya başladık. Eğitimlerimizi bütün sene devam ettirerek 4 mevsime yaymayı planladık. 7-18 yaş arası öğrencilerimiz var. Emek ve özveri isteyen bir spor. Dışarıdan görüldüğünde basit kalabilen bir spor ancak arka planında bütün seneye yayılan bir eğitim gerektiriyor. İstekli olan çocuklarımızı milli sporculuk aşamasına taşıyoruz. Biz çocuklara Alp disiplini branşında simülasyon eğitimi veriyoruz. Kayak simülasyonun içerisinde dünyadaki çeşitli pistler var. Öğrencinin seviyesine göre, temel eğitimden profesyonel seviyeye kadar eğitim veriyoruz. Kayak simülatörümüz bu anlamda Bursa'daki kulüpler arasında da tek olma özelliğini taşıyor. Öğrencilerimizi mevsim ve kar şartlarına bağlı kalmaksızın kondisyonlarını bütün sene boyunca en üst seviyede tutabiliyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA