'Uluslararası Aile Forumu' 26 ülkenin aileden sorumlu bakanlarını İstanbul'da buluşturacak - Son Dakika
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Yerel

'Uluslararası Aile Forumu' 26 ülkenin aileden sorumlu bakanlarını İstanbul'da buluşturacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde 22-23 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek forumda, 26 ülkenin aileden sorumlu bakanları ailenin güçlendirilmesine yönelik küresel iş birliğinin artırılması için bir araya gelecek.

18.05.2025 12:05
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde 22-23 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek forumda, 26 ülkenin aileden sorumlu bakanları ailenin güçlendirilmesine yönelik küresel iş birliğinin artırılması için bir araya gelecek. Aile diplomasisi çerçevesinde yürütülecek görüşmelerde, küresel ölçekte aileyi etkileyen sorunlar masaya yatırılacak.

Aile yapısını tehdit eden küresel sorunlara karşı uluslararası iş birliğini güçlendirmeyi hedefleyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 26 ülkenin aileden sorumlu bakanlarının katılımıyla düzenlenecek Uluslararası Aile Forumu ile dünyaya güçlü bir aile diplomasisi mesajı vermeye hazırlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2025 Aile Yılı çerçevesinde aile yapısının güçlendirilmesine yönelik küresel iş birliğini artırmak amacıyla 22-23 Mayıs'ta İstanbul'da 'Uluslararası Aile Forumu' düzenleyecek. 'Ailemiz Geleceğimiz' sloganıyla, aile odaklı politikaların güçlendirilmesi, toplumsal dayanışmanın artırılması ve uluslararası iyi uygulamaların paylaşılması hedefiyle düzenlenecek forum, 26 ülkeden aileden sorumlu bakanların katılımıyla, 'aile diplomasisi' alanında uluslararası diyaloğun güçlenmesine katkı sağlayacak.

Açılış konuşmasını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yapacağı forumda; aile yapısının karşı karşıya olduğu küresel tehditler, dijitalleşmenin aile üzerindeki etkileri, kültürel dönüşümler ve demografik eğilimler gibi kritik başlıklar ele alınacak.

Kapanış oturumuna Cumhurbaşkanı Erdoğan katılacak

Forumun kapanış oturumu ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek. Uluslararası Aile Forumu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da katılımcılarla bir araya gelecek.

Bakanlar oturumu ve farklı temalarda 4 panel yapılacak

Forum çerçevesinde 'Aile Odaklı Politikaların Ana akımlaştırılması: Ulusal ve Uluslararası Çabalar' konulu Bakanlar Oturumunda bakanlar aileye dair küresel sorunları ele alacak.

Ayrıca 'Son Derece Karlı: Küresel Tehditlerin Bireylere, Ailelere ve Topluma Bedeli', 'Kurgu ile Gerçek Arasında: Kültür, Sanat ve Medyada Aile', 'Ekranlar Çağında Aile Olmak' ve 'Aşırı Nüfus Miti: Küresel Gündem Nüfusun Azalmasına Nasıl Katkıda Bulundu?' başlıklı paneller gerçekleştirilecek.

Söz konusu panellerde, aileyi etkileyen küresel krizlerin maliyeti, aile kurumunun kültür ve medya içindeki temsili, dijital çağda ebeveynlik ve dünya nüfusundaki değişimlerin aile üzerindeki etkileri gibi konular masaya yatırılacak.

Fuar, sergi ve çeşitli etkinlikler

Forum kapsamında 'Tüm Mutlu Aileler Birbirine Benzer' temalı etkileşimli sergi, dijital ebru uygulamaları, ulusal ve uluslararası kuruluşların iyi uygulama örneklerinin sergileneceği stantlar da ziyaret edilebilecek.

Forum kapsamında ayrıca 'Aileden İlham Alan Girişimciler' fuarı da gerçekleştirilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Uluslararası İlişkiler, İstanbul, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 'Uluslararası Aile Forumu' 26 ülkenin aileden sorumlu bakanlarını İstanbul'da buluşturacak - Son Dakika

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