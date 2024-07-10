Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması Bursa'yı renk cümbüşüne dönüştürdü - Son Dakika
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Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması Bursa'yı renk cümbüşüne dönüştürdü

Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması Bursa\'yı renk cümbüşüne dönüştürdü

Bu yıl 36'ncısı düzenlenen Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'nda katılan yerli ve yabancı halk dansları ekipleri, 17 ilçede 19 farklı noktada yaptıkları gösterilerle, yarışmanın coşkusunu tüm Bursa'ya yaydı.

10.07.2024 14:38  Güncelleme: 14:40
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Bu yıl 36'ncısı düzenlenen Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'nda katılan yerli ve yabancı halk dansları ekipleri, 17 ilçede 19 farklı noktada yaptıkları gösterilerle, yarışmanın coşkusunu tüm Bursa'ya yaydı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Referans Holding'in ana sponsorluğunda Durmazlar Holding, Hayat Hastanesi, Bursa Kültür AŞ, Burfaş, Bursa Su ve Kardelen Kestane Şekerlerinin destekleriyle gerçekleştirilen Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'na katılan 23 ülkeden 720 dansçı, şehrin dört bir yanındaki gösterilerle Bursa'yı renk cümbüşüne dönüştürdü.

Dünyanın dört bir yanından kültürlerini sergilemek ve dostluk köprülerini güçlendirmek için Bursa'ya gelen dansçılar, hünerlerini şehir merkezindeki alanlar, meydan ve AVM'lerin yanı sıra şehrin 17 ilçesindeki 19 farklı noktada Bursalılarla paylaştı. 7 Temmuz'da başlayan ve dünyanın en prestijli halk dansları yarışmalarından biri olan Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması, 12 Temmuz'da final yapacak. Bursalılar 23 farklı ülkeden tüm renkleriyle muhteşem bir görsel şölen sunan yarışmacıları, final gecesine kadar başta Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu, Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi ile şehrin birçok farklı noktasında izleyebilecek.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması ile 36 yıldır Bursa'dan dünyaya barış mesajları yayıldığını söyledi. Bir hafta boyunca Bursa'da dansın ve müziğin büyüleyici harmonisini sanatseverlere ve barış, kardeşlik sevdalılarına yaşatacak tüm sanatçılara teşekkür eden Başkan Bozbey, "Bu yarışma, kültürler arası bağları güçlendirmemize, birbirimizi anlamamıza ve değerlerimizi paylaşmamıza imkan sağlıyor. Tüm Bursalıları, 17 ilçemizin farklı noktalarında devam eden renkli gösterilerde, dünya kültürleriyle buluşmaya davet ediyorum" dedi.

BKSTV Yönetim Kurulu Başkanı Metin Atış, sanatın, dansın ve kültürün birleştirici gücünün 36 yıldır devam Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması ile daha da arttığını söyledi. Barışı, kardeşliği ve dayanışmayı sanatın evrensel diliyle Bursa'dan tüm dünyaya haykırmaya devam edeceklerini belirten Atış, "Hep birlikte, daha güçlü, daha birleştirici bir gelecek inşa edeceğiz. Dünya ülkelerini ve kültürlerini şehrimizde buluşturan Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması da bunun için önemli bir temel taşıdır" diye konuştu.

Mustafakemalpaşalılar müziğe doydu

Şehrin dört bir yanında devam eden halk dansları gösterileri öncesinde Mustafakemalpaşa Adnan Menderes Meydanı'nda sahne alan Ramazan Sesler, müzikseverlere keyifli bir gece yaşattı. Nesiller boyu Trakya müziğini ve müzikal geleneklerini dünyaya yayan Sesler Ailesi'nden klarnet virtüözü Ramazan Sesler, 62. Uluslararası Bursa Festivali çerçevesinde 'Babadan Oğula Bir Gırnata Efsanesi Projesi' ile müzikseverlerle buluştu. Büyük bir coşkuyla geçen konser ile sanatseverler müziğe doydu. Yarışmanın 11 Temmuz Perşembe akşamı gerçekleştirilecek yarı finalinde 23 ülkeden gelen dansçılar dereceye girmek için mücadele edecek. Final ise 12 Temmuz Cuma akşamı Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda yapılacak. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması Bursa'yı renk cümbüşüne dönüştürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması Bursa'yı renk cümbüşüne dönüştürdü - Son Dakika
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