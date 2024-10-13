Uluslararası Bayraklı Homeros Edebiyat ve Sanat Festivali Rüzgarı - Son Dakika
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Uluslararası Bayraklı Homeros Edebiyat ve Sanat Festivali Rüzgarı

Uluslararası Bayraklı Homeros Edebiyat ve Sanat Festivali Rüzgarı

Bayraklı Belediyesi, bu yıl 3'üncüsünü düzenlediği Uluslararası Bayraklı Homeros Edebiyat ve Sanat Festivali'nde sanat ve edebiyat dünyasından birçok isim bir araya geldi. Festivalde atölyeler, sergiler, söyleşiler ve konserlerle katılımcılara unutulmaz anlar sunuldu. Başkan İrfan Önal, Homeros'un kültürel mirasını yaşatmayı ve gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini belirtti.

13.10.2024 12:48  Güncelleme: 12:53
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Bayraklı Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Bayraklı Homeros Edebiyat ve Sanat Festivali, sanat ve edebiyat dünyasından yerli-yabancı birçok ismini bir araya getirdi. İki gün boyunca süren etkinlikler kapsamında " Smyrna'dan İlhamla Sanat ve Edebiyat" temasıyla hazırlanan atölyeler, sergiler, gösteriler, söyleşiler ve konserler katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

3'üncü Uluslararası Bayraklı Homeros Edebiyat ve Sanat Festivali'nin ilk günü, Süvari Yüzbaşı Şerafettin Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen atölyelerle başladı. Antik Heykel Atölyesi, katılımcılara tarihin izlerini taşıyan eserleri yeniden keşfetme fırsatı sunarken, Maske Atölyesi'nde ise yetenekler ön plana çıktı. Başkan Önal da etkinliklere katılarak sanatseverlerle keyifli anlar paylaştı. Festivale Başkan Önal, eşi Gökçe Pişkin Önal ve çocuklarının yanı sıra meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sanat ve edebiyat dünyasının önemli isimleri ile vatandaşlar katıldı.

Bayraklı'nın antik mirası, edebiyat ve sanatla buluştu

Festivalin ikinci günü, Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde devam etti. Efe Yelbuğa'nın "Homeros'un Ağıdı" adlı sergisi sanatseverlerle buluştu. "Bayraklı, İzmir ve Homeros'un Kökleri" başlıklı söyleşide Prof. Dr. Ersin Doğer, Prof. Dr. Cumhur Tanrıver ve Prof. Dr. Akın Ersoy, bölgenin tarihİ bağlantılarını ele aldı. Ayşen Şahin moderatörlüğünde düzenlenen "Antik Çağ'dan Günümüz Türk Şiirine Homeros'tan Alınan İlham" oturumunda Mahmut Temizyürek, Onur Behramoğlu ve Eren Aysan'ın ilham verici konuşmaları büyük beğeni topladı. Festivalin dikkat çeken bir diğer etkinliği ise Lale Müldür, Altay Öktem ve Hidayet Karakuş'un katıldığı "Bayraklı'nın Antik Köklerinde Mitoloji ve Gerçeklik" söyleşisi oldu. Türkiye'nin önde gelen Arp sanatçılarından Şirin Pancaroğlu ve Ud Sanatçısı Bülent Okan'ın eşsiz performansı unutulmaz anlara sahne oldu. "İzmir Aşkına 8500 Müzikali" izleyenleri tarihin büyülü atmosferine taşıdı. Festivalin finalinde ise ünlü sanatçı Hüsnü Arkan ve Dengin Ceyhan, "Kırk Yıl Sonra" konseriyle sahne aldı. Edebiyat ve sanatseverler festival boyunca oturumlarda söyleşiler, sergi, atölyeler, gösteriler ve konserlerle keyifli anlar yaşadı. Etkinliklerin ardından Başkan Önal ve meclis üyeleri, festivalde yer alan sanatçılara emekleri için teşekkür ederek günün anısına plaket takdim etti.

"Bu mirası gelecek nesillere aktaracağız"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Antik Çağ'da yaşamış ve batı edebiyatının en önemli ozanlarından biri olan Homeros'u doğduğu topraklarda yaşatmak ve bu kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak en büyük amacımız. Düzenlediğimiz festivalle sanatseverleri Homeros'un dünyasında bir yolculuğa çıkardık. Böylece Bayraklı'nın zengin kültürel mirasını yaşatıyor ve geleceğe taşıyoruz. Homeros, bugün bizim yaşadığımız bu topraklarda yaşamış ve dünya edebiyatına büyük eserler bırakmış bir değer. Onun adına düzenlediğimiz bu etkinliğe gösterilen ilgi bizleri çok mutlu etti. Festivalin gerçekleşmesinde emeği geçen sanatçılarımıza, tüm ekip arkadaşlarıma ve katılım gösteren herkese yürekten teşekkür ediyorum. Festivali her yıl daha da büyüterek sürdürmeyi hedefliyoruz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Uluslararası Bayraklı Homeros Edebiyat ve Sanat Festivali Rüzgarı - Son Dakika

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