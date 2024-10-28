Uluslararası Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi Bursa'da Gerçekleşti - Son Dakika
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Uluslararası Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi Bursa'da Gerçekleşti

Uluslararası Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi Bursa\'da Gerçekleşti

Bursa Uludağ Üniversitesi, 12. Uluslararası Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi'ne ev sahipliği yaptı. Kongrede sporun insan hayatındaki önemi vurgulanırken, çeşitli sunumlar ve gösterilerle etkinlik zenginleştirildi.

28.10.2024 12:05  Güncelleme: 12:07
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Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Spor Bilimleri Fakültesi, bu yıl 12.si düzenlenen Uluslararası Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi'ne ev sahipliği yaptı.

Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezinde, Türkiye Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneği (TÜBED) işbirliğiyle düzenlenen kongrede yerli ve yabancı çok sayıda konuşmacı yer aldı. 25-27 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen programın açılış törenine BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftci, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramiz Arabacı, TÜDEB Başkanı Prof. Dr. Hasan Kasap, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

"Hayatımızın içinde sporu da mutlaka sokmalıyız"

Törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftci, sporun insan hayatına faydalarına vurgu yaparak, "Günümüzde insanlar artık yoğun iş temposu içerisinde adeta makineleşmiş bir haldeler. İşten eve, evden işe bir akışın içerisinde kaybolup gidiyoruz. Bu durum hem beden sağlığımızı hem de ruh sağlığımızı bozuyor. Maalesef çoğumuz böylesi bir çıkmazın içerisinde hayatlarımızı geçiriyoruz. Keşke günlük rutinimiz içerisine yarım saat de olsa sporu alabilsek ve bunu düzenli hale yapabilirsek. Umarım bu kongre, böylesi bir güzelliği başlatabilmemiz adına hepimize vesile olur. 50. kuruluş yıldönümümüzü kutladığımız bu özel yıl içerisinde, böylesi önemli bir programa ev sahipliği yapmaktan büyük bir onur duyuyoruz. Kongreye emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyoruz. Organizasyonun fakültemize, üniversitemize ve tüm katılımcılara hayırlı olmasını diliyoruz" şeklinde konuştu.

TÜBED Başkanı Prof. Dr. Hasan Kasap'ın programın sonunda Bursa Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramiz Arabacı'ya plaketlerini taktim etti.

Bakanlık temsilcilerinden kapsamlı sunum

Etkinlik, "Günümüz Türkiye'sinde Beden Eğitimi ve Spor ve Gelecekteki Perspektifler" konulu açılış oturumu ile devam etti. Moderatörlüğünü Dr. Füsun Öztürk Kuter ve Dr. Ömer Özyılmaz'ın üstlendiği oturumda Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Prof. Dr. Süleyman Şahin ve Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı kapsamlı birer sunum gerçekleştirdi.

Karizma show renk kattı

BUÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi Cengiz Akça'nın öncülüğünde kurulan Karizma Show grubunun basket sporuyla birlikte yaptıkları dans ve müzik gösterisi izleyenlerden büyük alkış aldı. Halk oyunları gösterisi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Senfoni orkestrasının konserinin ardından kongrenin ilk günü tamamlandı. 27 Ekim'de sona eren kongre kapsamında düzenlenen oturumlarda çok sayıda yerli ve yabancı konuk bildiri sundu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Uluslararası Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi Bursa'da Gerçekleşti - Son Dakika

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