Uluslararası Erciyes Kar Heykel Festivali Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Uluslararası Erciyes Kar Heykel Festivali Başladı

Uluslararası Erciyes Kar Heykel Festivali Başladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Uluslararası Erciyes Kar Heykel Festivali'ne katılarak, sanatçıların kar bloklarından yaptığı eserleri inceledi. Festival, 17-24 Şubat 2025 tarihleri arasında Erciyes Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

23.02.2025 17:07  Güncelleme: 17:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Uluslararası Erciyes Kar Heykel Festivali'ne katılarak, Türkiye, Almanya, İtalya, Belarus ve İran'dan heykel sanatçılarının eserlerini inceledi. Erciyes'te yağan karın bir sanat eserine dönüştüğünü söyleyen Başkan Büyükkılıç, "Erciyes sadece kayak merkezinden ibaret değil, Erciyes her zaman daha fazlasıdır" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye'nin ilk destinasyon yönetim şirketi Erciyes A.Ş. tarafından yönetilen Erciyes Kayak Merkezi, Uluslararası Erciyes Kar Heykel Festivali ve Sempozyumu'na ev sahipliği yapıyor. Organizasyon, 17-24 Şubat 2025 tarihleri arasında Erciyes Kayak Merkezi'nde gerçekleşiyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes'te festival alanını ziyaret ederek, Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Osman Yılmaz ve Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi destekleri Kayseri Erciyes A.Ş. organizasyonu ile düzenlenen etkinlikte Türkiye başta olmak üzere Almanya, İtalya, Belarus ve İran'dan heykel sanatçılar, yağan karı adeta bir sanat eserine dönüştürdü. Sanatçılar, Erciyes Tekir Kapı bölgesinde 3 metre yüksekliğinde, 3 metre genişliğinde 10 adet kar bloklarından animasyon karakterleri yaptı. Erciyes'te yağan karın bir sanat eserine dönüştüğünü vurgulayan Başkan Büyükkılıç, "Erciyes sadece kayak merkezinden ibaret değil, Erciyes her zaman daha fazlasıdır. Uluslararası sanatçılarımızın yapmış olduğu eserler sergileniyor" dedi. Büyükkılıç, yapılan eserlerin, kış sezonu boyunca Erciyes'e gelen misafirlerin beğenisine sunulacağını kaydederek, "Kış mevsimi boyunca eserlerimizi burada göreceğiz. Dostlarımıza hoş geldiniz diyoruz, 5 ülkeden sanat eserleri üreten dostlarımız geldi. Erciyes Kayak Merkezi'nde değişik etkinliklere fırsat vererek şenlendiriyorlar" ifadelerini kullandı. Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Öğretim Üyesi, Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Osman Yılmaz ise "2'nci Uluslararası Kar Heykel Sempozyumu'nu gerçekleştirmenin heyecanı içerisindeyiz. Sempozyum Pazartesi başladı ve çalışmalarımızı arkadaşlarımızla sonuçlandırmış bulunuyoruz. Çocuklarımıza ithafen düşünüp, çok sevdikleri karakterleri yaptık, sanatçılarımızın bu emeğinden dolayı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, eserleri tek tek gezerek, sanatçılarla günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Memduh Büyükkılıç, Yerel Haberler, Kayak Merkezi, Kültür Sanat, Erciyes Kar, Belediye, Etkinlik, Festival, kayseri, Erciyes, Kültür, Sanat, Yerel, Yaşam, kar, Son Dakika

Son Dakika Yerel Uluslararası Erciyes Kar Heykel Festivali Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:32 AK Parti’de yeni Merkez Yürütme Kurulu ve yeni görevlendirmeler belli oldu AK Parti'de yeni Merkez Yürütme Kurulu ve yeni görevlendirmeler belli oldu
18:00 Eğitime kar engeli Birçok ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! Birçok ilde okullar tatil edildi
17:54 İstanbul Barosu Genel Kurulu’nda yabancı ülke temsilcileri Türkiye’yi hedef aldı, tepki gecikmedi İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda yabancı ülke temsilcileri Türkiye'yi hedef aldı, tepki gecikmedi
17:06 AK Parti’nin yeni MKYK’sında 39 isim liste dışında kaldı AK Parti'nin yeni MKYK'sında 39 isim liste dışında kaldı
16:13 İsrail savaş uçaklarından Nasrallah’ın cenaze töreni sırasında Beyrut semalarında alçak uçuş İsrail savaş uçaklarından Nasrallah'ın cenaze töreni sırasında Beyrut semalarında alçak uçuş
11:28 Başak Gümülcinelioğlu’nu görenler tanıyamıyor Yeni tarzına eşinden dikkat çeken yorum Başak Gümülcinelioğlu'nu görenler tanıyamıyor! Yeni tarzına eşinden dikkat çeken yorum
11:17 İftar menülerinin fiyatı belli oldu İftar menülerinin fiyatı belli oldu
11:16 İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
11:16 Çakmak istedi, “yok“ yanıtını alınca bıçakladı Çakmak istedi, "yok" yanıtını alınca bıçakladı
11:16 Gazze’de son takas İsrailli esir serbest bırakılırken Hamas mensubunu alnından öptü Gazze'de son takas! İsrailli esir serbest bırakılırken Hamas mensubunu alnından öptü
11:15 Oğlunu defnetmeden serbest kaldı, baba isyan etti Oğlunu defnetmeden serbest kaldı, baba isyan etti
11:11 Dünyayı bekleyen yeni tehlike: Çin’de Covid-19’a benzer yarasa virüsü bulundu Dünyayı bekleyen yeni tehlike: Çin'de Covid-19'a benzer yarasa virüsü bulundu
11:00 İş yeri sahibi yemek yerken telefon aniden patlayarak alev aldı İş yeri sahibi yemek yerken telefon aniden patlayarak alev aldı
10:56 Çete lideri, mahkeme salonunda avukat kılığına giren kişi tarafından öldürüldü Çete lideri, mahkeme salonunda avukat kılığına giren kişi tarafından öldürüldü
10:55 Mourinho’nun herkesi şaşırtan kararının arkasındaki gerçek ortaya çıktı Mourinho'nun herkesi şaşırtan kararının arkasındaki gerçek ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2025 19:02:23. #1.13#
SON DAKİKA: Uluslararası Erciyes Kar Heykel Festivali Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.