Türkeli\'de Yol Sorununa Dikkat Çekmek İçin Yürüyüş Düzenlendi

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Uluslararası Hak Arama Derneği Başkanı Şirvan Ünal ve beraberindekiler, Sinop'un Türkeli ilçesinden Sinop Valiliği'ne 'yol' problemine dikkat çekmek için yürüyor.

2 Eylül Pazartesi günü saat 10.00'da Türkeli ilçesi Gemiyanı Mahallesi Köprübaşı mevkiinden başlayan yürüyüş, bölgenin turizm potansiyeline vurgu yapmayı ve yol sorununa çözüm arayışını hedefliyor.

Sinop'un Türkeli ilçesinde, Türkeli- Ayancık ve Sinop sahil şeridinin var olan turizm potansiyeline dikkat çekmek, yol sorununu duyurmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla dernek başkanı Şirvan Ünal tarafından yürüyüş düzenlendi. Türkeli ilçesinden, Sinop Valiliği önüne kadar gerçekleşecek yürüyüşün başlangıcında vatandaşların katılımıyla birlikte Köprübaşı mevkiinde bir basın açıklaması yapan Şirvan Ünal, "Devlet büyüklerimize sesleniyoruz. Biz sadece yolumuzun insanca olmasını istiyoruz. Bu da vergi rekortmenliği bulunan Türkeli olarak hak ediyoruz. Sorunu sorun görmeyenlere soruyoruz, sizin için Türkeli'nin sorunu sorun değil mi? Türkeli'nin bu zor durumunu dile getirmek için yürüyoruz" dedi.

Türkelili gurbetçi Şaban Turhal ise " Almanya'da yaşayan bir gurbetçiyim. Memleketimiz Türkeli'nin yolu ilçeye hiç yakışmıyor. Almanya'dan Kastamonu Devrekani'ye kadar yolumuz iyiyken, Türkeli'ye yaklaştığımız yolların halinden belli oluyor. 17 senedir yol yapılıyor deniliyor ama ilerleme yok. Bu nedenle halkımızın sesi olmak için bu farkındalık yürüyüşü gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Yürüyüş, 90 kilometre mesafedeki Sinop Valiliği'nde 4 Eylül Çarşamba günü son bulacak. - SİNOP