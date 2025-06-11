Uluslararası Öğrenciler İçin Bayramlaşma ve Mezuniyet Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Uluslararası Öğrenciler İçin Bayramlaşma ve Mezuniyet Töreni

Uluslararası Öğrenciler İçin Bayramlaşma ve Mezuniyet Töreni
11.06.2025 11:26  Güncelleme: 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri ve Erciyes Üniversitesi'nde uluslararası öğrencilerle bir araya geldi. Törende birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı, öğrencilere belgeleri takdim edildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri ve Erciyes Üniversitesi'nde öğrenim gören uluslararası öğrencilerin bayramlaşma ve mezuniyet törenine katıldı. Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, "Renkler farklı olabilir, coğrafyalar farklı olabilir ama görüyorum ki kaygımız bir, anlayışımız bir" dedi.

Medeniyetin Burçları Derneği'nin düzenlediği Uluslararası Öğrencilerle Bayramlaşma ve Mezuniyet Töreni programına, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kamu kurum ve sivil toplum teşkilatı temsilcileri ile çok sayıda uluslararası öğrenci katıldı.

Başkan Büyükkılıç, birlik ve beraberliğe vurgu yaptı

Medeniyetin Burçları Derneği ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) Uluslararası Öğrenci Akademisi organizasyonu ile gerçekleştirilen buluşmada konuşan Başkan Büyükkılıç, farklı ülkelerden ve bölgelerden Kayseri'ye gelen öğrencilere seslenerek, "Renkler farklı olabilir, coğrafyalar farklı olabilir ama görüyorum ki kaygımız bir, anlayışımız bir. Bu anlayış içerisinde de bir araya gelmişiz. Cenab-ı Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin" şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir şehir olduğunu ve öğrencileri bağrına bastığını dile getirerek, "Bizler de sizlerin bir büyüğü, belediye başkanı olarak, hizmetkarınız olarak inşallah sizlere layık oluruz" ifadelerini kullandı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ise konuşmasında, Türkiye'nin köklü tarihinden bahsederek, Türk-İslam medeniyetini anlattı. Akar, "Türkiye Cumhuriyeti devleti, yazılı olan ve yazılı olmayan kendisine düşen her türlü görevi yapmak için azim ve gayretle çalışmaktadır" diye konuştu.

Bayramlaşma ve mezuniyet töreninde üniversitelere plaket verilirken, öğrencilere de belgeleri takdim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Memduh Büyükkılıç, Yerel Haberler, Politika, Erciyes, kayseri, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Uluslararası Öğrenciler İçin Bayramlaşma ve Mezuniyet Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Los Angeles’taki eylemlerin merkez üssü Paramount sakinleri konuştu Los Angeles'taki eylemlerin merkez üssü Paramount sakinleri konuştu
Dünyanın en popüler TikTok yıldızı Khaby Lame, ABD’den ayrılmak zorunda kaldı Dünyanın en popüler TikTok yıldızı Khaby Lame, ABD'den ayrılmak zorunda kaldı
Buğday tarlasında yangın çıkaran elektronik düzenek buldu Buğday tarlasında yangın çıkaran elektronik düzenek buldu
En büyüğü 26 yaşında 3 kardeş yan yana toprağa verildi En büyüğü 26 yaşında! 3 kardeş yan yana toprağa verildi
Beğenen de var eleştiren de Galatasaray’ın 5 yıldızlı yeni sezon formaları sızdı Beğenen de var eleştiren de! Galatasaray'ın 5 yıldızlı yeni sezon formaları sızdı
Kubilay Penbeklioğlu, Ferdi Zeyrek’e veda töreninde duygusal anlar yaşadı Kubilay Penbeklioğlu, Ferdi Zeyrek'e veda töreninde duygusal anlar yaşadı
Evinde başından vurulmuş halde bulunan genç kadın hayatını kaybetti Evinde başından vurulmuş halde bulunan genç kadın hayatını kaybetti
Beşiktaş’ın hazırlık kampındaki rakipleri açıklandı Beşiktaş'ın hazırlık kampındaki rakipleri açıklandı
Osimhen’in çuvalla parayı neden reddettiği ortaya çıktı Osimhen'in çuvalla parayı neden reddettiği ortaya çıktı
Danıştay hakiminin başından vurulmasıyla ilgili haberlere bakanlıktan yalanlama Danıştay hakiminin başından vurulmasıyla ilgili haberlere bakanlıktan yalanlama
Avrupa devi, Kerem Aktürkoğlu’nu Meksika maçında tribünden izleyecek Avrupa devi, Kerem Aktürkoğlu'nu Meksika maçında tribünden izleyecek

11:47
Mahmut Tanal, jandarma komutanıyla tartıştı: Eğer öyle değilse istifa edeceğim
Mahmut Tanal, jandarma komutanıyla tartıştı: Eğer öyle değilse istifa edeceğim
11:18
Kalfa, yanında çalıştığı müteahhidi böyle öldürdü Dehşet anları kamerada
Kalfa, yanında çalıştığı müteahhidi böyle öldürdü! Dehşet anları kamerada
11:10
Ümit Özdağ hakim karşısında İşte ilk sözleri
Ümit Özdağ hakim karşısında! İşte ilk sözleri
11:00
Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti’ye geçti
Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
16:52
Samsunspor transferde çok hızlı Yüksel Yıldırım bir ismi daha açıkladı
Samsunspor transferde çok hızlı! Yüksel Yıldırım bir ismi daha açıkladı
16:48
Osimhen’in reddettiği Al-Hilal’e transferin son gününde büyük şok
Osimhen'in reddettiği Al-Hilal'e transferin son gününde büyük şok
16:45
Skriniar’dan geleceğine dair açıklama: Kiralık gitmeyi istemiyorum
Skriniar'dan geleceğine dair açıklama: Kiralık gitmeyi istemiyorum
16:40
Aycan Yanaç, Adem Kılıççı hakkındaki aşk dedikodularına noktayı koydu
Aycan Yanaç, Adem Kılıççı hakkındaki aşk dedikodularına noktayı koydu
16:36
Bu kez indirim değil zam Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor
Bu kez indirim değil zam! Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor
16:31
İstanbul’dan ev bakıyorlar Dünyaca ünlü futbolcu Galatasaray’a ’’Evet’’ dedi
İstanbul'dan ev bakıyorlar! Dünyaca ünlü futbolcu Galatasaray'a ''Evet'' dedi
16:19
Uçak pistinde polisten kurtulmayı başardı ama sınır dışı edilmekten kurtulamadı
Uçak pistinde polisten kurtulmayı başardı ama sınır dışı edilmekten kurtulamadı
16:12
Trump protestolar devam ederken askeri üsten konuşacak: Bugün önemli açıklama yapacağım
Trump protestolar devam ederken askeri üsten konuşacak: Bugün önemli açıklama yapacağım
16:11
Yer: Erzurum Rezilliğini kimse görmüyor sandı ama kameralar kayıttaydı
Yer: Erzurum! Rezilliğini kimse görmüyor sandı ama kameralar kayıttaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2025 12:44:44. #7.13#
SON DAKİKA: Uluslararası Öğrenciler İçin Bayramlaşma ve Mezuniyet Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.