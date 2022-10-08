Uluslararası Perre Sanat Çalıştayı sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi

Uluslararası Perre Sanat Çalıştayı sona erdi

08.10.2022 18:50
Uluslararası Perre Sanat Çalıştayı sona erdi

Adıyaman'da düzenlenen 2. Uluslararası Perre Sanat Çalıştayı'nın kapanış töreni gerçekleştirildi.

Adıyaman'da düzenlenen 2. Uluslararası Perre Sanat Çalıştayı'nın kapanış töreni gerçekleştirildi.

Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) tarafından organize edilen, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Adıyaman Valiliği, Adıyaman Belediyesi, Adıyaman Üniversitesi ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliğinde düzenlenen 2. Uluslararası Perre Sanat Çalıştayı sona erdi.

ADYÜ Rektörlük Konferans Salonundaki törene ADYÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fatih Doğanoğlu, Prof. Dr. Cumhur Kırılmış, çalıştayın Genel Koordinatörleri ADYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Nurullah Atalay, Öğr. Gör. Büşra Kuruçay, kurum müdürleri, STK temsilcileri, Üniversite akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler katıldı.

Birbirinden renkli görüntülere sahne olan çalıştayın kapanış töreni Perre Antik Kentte ADYÜ Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Haber Birimi Sorumlusu Mustafa Polat, Adıyaman Belediyesi Fotoğraf Servisi Sorumlusu Mehmet Emin Karadağ ve fotoğraf sanatçısı Musa Gürbüz'ün objektifine yansıyan birbirinden güzel fotoğraflardan oluşan sinevizyon gösterisi ile başladı.

Sinevizyon gösterisinin ardından ADYÜ Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Barış Toptaş tarafından "Piyano ile Muhabbet" adlı müzik dinletisi gerçekleştirildi. Gösteride "Dostum Dostum", "Ruhumda Sızı" ve "Böyle İkrar İlen" adlı eserler piyano ile seslendirildi. Törenin kapanış konuşmasını ADYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumhur Kırılmış yaptı.

Prof. Dr. Kırılmış, "Çok güzel bir etkinliğin sonuna geldik. Çalıştayımızda çok güzel etkinliklerimiz oldu. Bunların gerçekleşmesinde büyük emekleri olan insanlar var. Özellikle Öğr. Gör. Büşra Kuruçay ve Dr. Öğr. Üyesi Nurullah Atalay olmak üzere Adıyaman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim elemanlarına, akademik ve idari çalışanlarımıza, öğrencilerimize, sponsorlarımıza, basın mensuplarımıza, temizlik personelimize, çaycımıza çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte bir kusurumuz olduysa affola. Sanatçılarımıza da ayrı bir parantez açarak, Adıyaman'a vermiş oldukları katkıdan ötürü, Adıyaman'ın sanat ile anılmasından dolayı, bizleri kırmayıp burada bir hafta emek veren tüm hocalarımız ve sanatçılarımıza emeğinize sağlık demek istiyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından akademisyen, sanatçı ve çalıştayda emeği geçenlere plaket takdimi yapıldı.

Plaket takdiminin akabinde davetli sanatçı ve akademisyenlerin 2. Uluslararası Perre Sanat Çalıştayında Perre Antik Kent'te yapmış oldukları çalışmaların yer aldığı serginin açılışı ADYÜ Güzel Sanatlar Galerisi'nde yapıldı. 100'ü aşkın eserin görücüye çıktığı sergi, misafirlerden tam not aldı. - ADIYAMAN

YORUMLAR
500
ATSO Meclis Başkanı Abdulgani Bereket oldu ATSO Meclis Başkanı Abdulgani Bereket oldu Son dakika haber... TBMM Başkanı Şentop: Savaşmakta olan yakınımızdaki iki ülkenin temsilcileri, Türkiye'ye teşekkür ettiler Son dakika haber... TBMM Başkanı Şentop: Savaşmakta olan yakınımızdaki iki ülkenin temsilcileri, Türkiye'ye teşekkür ettiler
Kaynak: İHA

Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman, Rektör, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Uluslararası Perre Sanat Çalıştayı sona erdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:26 Bodrumspor'a 5 golle kaybeden Sakaryaspor'da taraftarların hareketi başkanı çıldırttı
22:06 Kırım Köprüsü'nü vuran Ukrayna'dan Rusya'ya gözdağı: Bu sadece başlangıç
22:04 Giresunspor'u tek golle geçen Beşiktaş galibiyet hasretine son verdi
21:29 İtalya'daki dev maçta Milan, Juventus'u yıktı
21:18 Kız yurdunun önünde mastürbasyon yapan şahıs serbest bırakıldı! İlk kez yapmıyormuş
21:19 Ahmet Davutoğlu'nun Erzurum Tanıtım Günleri'ne alınmamasına Gelecek Partisi ve İYİ Parti'den tepki geldi
21:04 ABD polisi aracında yemek yiyen genci silahla yaraladı
20:51 Giresunspor-Beşiktaş maçında ilginç anlar! Önce gol, sonra ofsayt, ardından da penaltı...
20:38 Kırım'da yaşanan patlamanın ardından Rusya harekete geçti! Putin kararnameyi imzaladı
20:14 2 aylık Mustafa bebeği annesi öldürmüş! Tutuklanan kadının ifadesi kan dondurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 23:12:55. #1.12#
SON DAKİKA: Uluslararası Perre Sanat Çalıştayı sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement