Uluslararası Tarım Çalıştayı Tarsus'ta Başlıyor

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Tarsus Belediyesi tarafından tarımın geleceğini şekillendirmek amacıyla 28-29 Kasım tarihlerinde düzenlenecek olan 'Uluslararası Tarım Çalıştayı' başlıyor. 2 gün boyunca sürdürülebilir tarım ve tarımın geleceği üzerine önemli konuların ele alınacağı çalıştay, katılımcılarını bekliyor.

Tarsus Belediye Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşecek etkinlikte, tarım sektörü için sürdürülebilir çözümler ve yenilikçi yöntemler gibi pek çok önemli konu ele alınacak. Alanında uzman akademisyenler, girişimciler ve tarımsal kalkınma anlamında önemli isimler, sektörün mevcut durumunu değerlendirecek ve geleceğe yönelik stratejiler geliştirecek. Aynı zamanda çalıştaya Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkan Vekili Doç. Dr. Gökhan Günaydın ve CHP Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem de katılım sağlayacak.

Tarsus'ta tarımın geleceği şekilleniyor

Tarsus Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşecek çalıştayda, 'Tarımsal Kalkınma ve Kooperatifçilik', 'Tarımda Yenilikçi Uygulamalar', 'Bitki Sağlığı', 'Zeytin Yetiştiriciliği' ve 'Tarımın Geleceği' gibi farklı oturumlarda zengin içerikler sunulacak. Tarsus'un tarımsal potansiyelini uluslararası boyuta taşımayı hedefleyen bu etkinlik, bölgedeki çiftçiler ve kooperatifler için de önemli bir yol haritası olacak. - MERSİN