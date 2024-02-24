Uluslararası Vuslat Platformu Balıkesir\'de Konferans Düzenledi

Uluslararası Vuslat Platformu, Ufuktaki Yeni Türkiye 3. Balıkesir buluşması programı kapsamında, Balıkesir'de 'Yerelden Genele Hizmet Anlayışımız' konferansı düzenledi.
Tuna Plaza Düğün salonunda gerçekleşen program yapılan kahvaltının ardından Berat Kandili dolayısıyla dua ve kur-an tilaveti ile devam etti.
Kur-an tilavetinin yapılmasının ardından protokol konuşmalarında söz alan Uluslararası Vuslat Platformu Başkanı Hamza Cebeci, "Türk milleti tarih boyunca hiçbir milletin direkt olarak boyunduruğu altına girmemiştir. Bugün nüfusu bir buçuk milyara dayanan Hindistan yıllar boyunca İngiltere'nin boyunduruğu altında kalmıştır. Hala Afrika'da Fransızca konuşulmakta ve emperyalist güçler tarafından yönetilmektedir. Türk milleti tarih boyunca hiçbir zaman direkt olarak hiçbir milletin sömürgesi olmamıştır, onlar tarafından direkt olarak yönetilmemiştir. Bunun devam etmesi için ürettiği savunma sanayisi ile beraber şanlı tarihteki yerini yeniden alması için istikrara ve gerçekten bu millet için kendini heba edecek inançta insanlara gerek vardır" ifadelerine yer verdi.
Başkan Hamza Cebeci'nin ardından konuşma yapan AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Yücel Yılmaz, "Bu organizasyonu biliyorum, duydum, ilgilendim ama bana özel bir program olduğunu anlamamıştım. Vuslat Platformuna çok teşekkür ediyorum. Bu kadar kişiyi toplamış, insanın konuşmaya niyet ettiği şeyi son filmde bozuyor yani duygulandım herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Protokol konuşmalarında son olarak konuşan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, "Bugün bizleri böylesine güzel bir atmosferde bir araya getiren, tabiri rica ise kalplerimizi buluşturan Vuslat Platformumuza teşekkür ediyorum. 3 kıta 7 iklimde hüküm süren Osmanlı Devletinin manevi mimarı Şeyh Edebali aynı zamanda damadı olan Osman gaziye şöyle diyor, 'geçmişini bilmeyen geleceğini de bilemez Osman' geçmişini iyi bil ki, geleceğe sağlam basasın. Nereden geldiğini unutma ki nereye gideceğini unutmayasın. Nesilden nesile aktarılan sözlerle yol göstermiştir. Bu mazimizden aldığımız ilhamla Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yolumuza devam ediyoruz. Tarihine, medeniyetine odaklanan İslam düşüncesiyle, çağdaş düşünceyi harmanlayan güzel insanların oluşturduğu platformların gelecek hedeflerimizde de hep yön vereceğini biliyoruz. Vuslat Platformu da bu anlamda çok güzel misyonunu ifa ediyor, bugün burada da bu güzel kalabalıkla bizleri bir araya getirerek o güzel misyonunu devam ettirmektedir" şeklinde konuştu.
Program toplu fotoğraf çekilmesi ile sona erdi. - BALIKESİR
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