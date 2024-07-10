UMED, 'Siyonist' kelimesinin sosyal medyada yasaklanmasına tepki gösterdi - Son Dakika
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Yerel

UMED, 'Siyonist' kelimesinin sosyal medyada yasaklanmasına tepki gösterdi

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), 'siyonist' kelimesinin bazı sosyal medya uygulamalarında yasaklanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Dernek, bu kararın İsrail'in Gazze'deki soykırıma ortak olma girişimi olduğunu belirtti ve sansürün ifade özgürlüğüne saldırı olduğunu vurguladı.

10.07.2024 16:14
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Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), bazı sosyal medya uygulamalarının "siyonist" kelimesinin 'nefret söylemi ve hakaret' anlamında kullanıldığının tespit edilmesi durumunda bu paylaşımların platformlardan kaldırılacağını açıklaması üzerine bunun İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma ortak olma girişimi olduğunu belirtti.

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği, 'siyonist' kelimesinin kullanımının bazı sosyal medya uygulamalarında yasaklanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Derneğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Siyonist' kelimesinin 'nefret söylemi ve hakaret' anlamında kullanıldığının tespit edilmesi durumunda bu paylaşımların platformlarından kaldırılacağını duyurması, ırkçı siyonizme kalkan olma çabası, İsrail'in Gazze'de 9 aydan bu yana gerçekleştirdiği soykırıma ortak olma girişimidir. 9 aydan fazla süredir havadan, karadan ve denizden İsrail'in sürdürdüğü saldırıları perdelemeye çalışan Meta'nın sansüre sarılması insan haklarına ihanettir" denildi.

"Birleşmiş Milletler kararında siyonizmin ırkçı hareket olduğu beyan edilmiştir"

Siyonizmin Musevileri Filistin'e yerleştirme amacı güden ve üyelerinin Yahudilerden oluştuğu bir siyasal hareket olduğu belirtilen açıklamada, "1864 yılından bugüne hareketin bütün taraftarlarına, ister Yahudi olsun, ister olmasın 'siyonist' denmiştir. Birleşmiş Milletler'in 10 Kasım 1975'te almış olduğu 3379 No'lu kararında ise siyonizmin iddia edildiği gibi bir bağımsızlık hareketi olmayıp, 'ırkçı' hareket olduğu beyan edilmiştir. Kaldı ki bu ırkçı hareket İsrail'i doğuran ve soykırımlara zemin hazırlayan ve yapan bir harekettir. Irkçı ve katliamcı bir hareketi deşifre etmek tüm insanlığın görevidir. Bu görevi engellemek sadece sansür değil, ırkçılığa sarılmak, kötüden yana saf tutmak, iyiliğe savaş açmaktır. 'Hakikatin sesi' olanların gönderilerinin silinmesi, hesaplarının kilitlenmesi ifade özgürlüğüne saldırı ve faşizan bir tutumdur" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel UMED, 'Siyonist' kelimesinin sosyal medyada yasaklanmasına tepki gösterdi - Son Dakika

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