UMKE\'den Gerçekçi Traktör Kazası Tatbikatı

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Afyonkarahisar, Isparta ve Burdur Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE) ekipleri tarafından yapılan traktör kazası tatbikatı gerçeği aratmadı. Tatbikatta en dikkat çekici kısım ise senaryo gereği ailesi yaralanan çocuğun "annemi götürün" diye feryat etmesi oldu.

Afyonkarahisar'da 3. Bölge Traktör Kazası Tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta senaryo gereği dağlık alanda kaza yaparak devrilen bir traktöre UMKE ekipleri müdahale etti. Isparta ve Burdur UMKE ekiplerinin de katıldığı tatbikatta senaryo gereği devrilen traktörün altında kalan 7 yaralıya ekipler hızlı bir şekilde müdahale ederek ambulansla hastanelere ulaştırılmalarını sağladı. Tatbikatın bir bölümünde senaryo gereği aynı traktörde ailesi ile birlikte olan ve kazayı yara almadan atlatan bir çocuğun "annemi götürün" diye feryat etmesi dikkat çekti.

Tatbikatın ardından UMKE'den yapılan açıklamada, "Eğitmen ve gözlemci ekiplerin desteğiyle tamamlanan bu tatbikat, UMKE'nin her şartta vatandaşlarımızın yanında olduğunu bir kez daha kanıtladı" denildi. - AFYONKARAHİSAR