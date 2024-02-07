Umut Akdoğan: Cumhurbaşkanının yerel yönetimlere ilişkin söylemleri tehdit ve şantajdır - Son Dakika
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Umut Akdoğan: Cumhurbaşkanının yerel yönetimlere ilişkin söylemleri tehdit ve şantajdır

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Çorum'da yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanının yerel yönetimlere ilişkin söylemlerini tehdit ve şantaj olarak nitelendirdi.

07.02.2024 19:55  Güncelleme: 21:58
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ERKAN KARACA

CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Umut Akdoğan, Çorum'da aday tanıtım toplantısında; "Bir defa Cumhurbaşkanı'nın 'Yerel yönetimlerle genel iktidarı bir araya getirin yerel yönetimlerle genel iktidarı bir araya getirmezseniz siz başarıyı yakalayamazsınız kentinize hizmeti bulamazsınız' lafının koskoca bir palavra olduğunu işte bu iki gözümle gördüm. Kahramanmaraş'a hizmet gelmiş mi, oraya da gelmemiş. Osmaniye'ye gelmiş mi, oraya da gelmemiş. Gaziantep'e gelmiş mi? Kilis'e gelmiş mi, oraya da gelmemiş. Dolayısıyla bu bir tehdit, bu bir şantaj" dedi.

CHP'nin Çorum belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısı, Devlet Tiyatro Salonu'nda bugün yapıldı. Toplantıya katılan CHP Ankara Milletvekili ve PM üyesi Umut Akdoğan, şöyle konuştu:

"BU BİR TEHDİT, ŞANTAJ"

"Bir defa Cumhurbaşkanı'nın 'yerel yönetimlerle genel iktidarı bir araya getirin yerel yönetimlerle genel iktidarı bir araya getirmezseniz siz başarıyı yakalayamazsınız kentinize hizmeti bulamazsınız' lafının koskoca bir palavra olduğunu işte bu iki gözümle gördüm. Neden Hatay Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Halk Partili doğru, ee ne olmuş? Efendim yerel iktidarla belediye aynı partiden olmadığı için hizmet gelmemiş. Peki Kahramanmaraş'a hizmet gelmiş mi, oraya da gelmemiş. Osmaniye'ye gelmiş mi, oraya da gelmemiş. Gaziantep'e gelmiş mi? Kilis'e gelmiş mi, oraya da gelmemiş. Dolayısıyla bu bir tehdit, bu bir şantaj.

"VATANDAŞ ŞANTAJIN DERSİNİ 31 MART'TA VERECEK"

Ben yaşım itibarıyla hatırlayamıyorum ama anımsattılar. İnternetten de biraz baktım. Hakikaten Özal'ın eli kolu bağlı belediyeler ister misiniz diye yaptığı bir kampanya varmış hatırlayanlar var mı? Hatta buldum onun görselini de böyle koltuğa birini oturtmuşlar, tabiri var biz de şey derler deli bağlar gibi böyle bağlamışlar. 'Eli kolu bağlı belediyeler ister misiniz' diye rahmetli Özal partisinin canını bir Malatya'da zor kurtarmış. Geri kalan her yerde vatandaş bu şantajın dersini vermiş. İşte Çorumlular da Amasyalılar da Tokatlılar da Ankaralılar da İstanbullular da bu şantajı gördü ve 31 Mart'ta çok büyük bir ders vermek için o günü bekliyor. Genel Merkez'deki anketlerde Çorum'da kazandığımız il belediyelerinden birisidir. Bunu size müjdeleyebilirim."

Umut Akdoğan: Cumhurbaşkanının yerel yönetimlere ilişkin söylemleri tehdit ve şantajdır
Kaynak: ANKA

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