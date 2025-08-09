Umut Yüzgeç: Kültürel Mirası Belgeleyen Hikaye Anlatıcısı - Son Dakika
Umut Yüzgeç: Kültürel Mirası Belgeleyen Hikaye Anlatıcısı
09.08.2025 10:29
Elazığ'dan yola çıkan Umut Yüzgeç, bin yıllık kültürleri sosyal medyada milyonlarla paylaşıyor.

Hikaye anlatıcısı Umut Yüzgeç, Elazığ'dan yola çıkarak bin yıllık kültürleri, inançları ve yaşamları sosyal medya üzerinden milyonlara ulaştırıyor.

İstanbul'da set ve dergi fotoğrafçılığıyla başlayan kariyerine memleketi Elazığ'da devam eden belgeselci Umut Yüzgeç, Anadolu'nun unutulmaya yüz tutmuş insanlarını, kültürel zenginliklerini, inanç yapılarını ve müziğini belgeleyerek dijital platformlarda geniş kitlelerle buluşturuyor. "Bu işi meslekten çok, bir mirası koruma sorumluluğuyla yapıyorum" diyen Yüzgeç, çektiği kısa videolarla sosyal medyada milyonlara ulaşıyor. Kendisini "bu coğrafyanın çocuğu" olarak tanımlayan Yüzgeç, sahada içeriden biri gibi kabul görmenin avantajıyla daha samimi hikayelere ulaştığını kaydetti.

"Bu coğrafyanın çocuğu olmanın avantajını kullanıyorum"

Bir dönem İstanbul'da set ve dergi fotoğrafçılığı yaptığını ifade eden Yüzgeç, "Hikaye anlatımı yapıyorum, insan hikayeleri çekiyorum, belgeseller çekiyorum. Serüvenim, İstanbul'da bir dönem set fotoğrafçılığı ve dergilerde fotoğrafçılık yaptıktan sonra başladı. Temelli memleketim olan Elazığ'a döndüm. Elazığ'da ve çevre illerde saklı olan hazineleri, insanları, kültürleri, inançları, müziği bir şekilde ortaya çıkarmaya çalışıyorum ve bu insanların hayatına dokunmaya çalışıyorum. Hayvan sever insanları çekiyorum, müzisyenleri çekiyorum. Bu şekilde bir serüvenim var. Bu coğrafyanın çocuğu olmanın avantajını kullanıyorum aslında. Bir yere gittiğim zaman kimse beni yabancı görmüyor. Zaten içlerinden biri olduğum için çok çabuk kabul ediliyorum. Her inanca saygım var. Alevilik olsun, Hristiyanlık olsun, Müslümanlık olsun, aklınıza ne geliyorsa hepsine saygım var. Bu tarz inançları, inanç kapılarını da çekiyorum. Bir iş olarak, bir meslek olarak değil de aslında daha çok bir şeyleri belgeleyebilmek için bunu yapmaya çalışıyorum" dedi.

"Bir kültürün, bir yaşayış tarzını belgelemek çok önemli bir şey"

Kendi hesabında paylaştığı sinematik tarzdaki videolarının milyonlara ulaştığını dile getiren Yüzgeç, " Sosyal medyada Umut Yüzgeç adında bir hesabım var. Burada daha kısa, 1-1,5 dakikalık videolar çekip bu hikayeleri insanların önüne sunuyorum. 3 milyon, 4 milyon izlenen videolarım oldu. İnsanlar benim nitelikli takipçilerim oluyor. Bin yıldır süregelen bir kültürün, bir yaşayış tarzını belgelemek çok önemli bir şey bence. Dediğim gibi, çok başındayım. Umarım hem kendi adıma hem de yaptığım işle alakalı süreç çok daha iyi yerlere gidecek" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

SON DAKİKA: Umut Yüzgeç: Kültürel Mirası Belgeleyen Hikaye Anlatıcısı
