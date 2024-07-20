Üni-Per-Sen, ADÜ İdari Personelinin Sorunlarını Gündeme Taşıdı

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Üniversite İdari Personel Sendikası, (Üni-Per-Sen) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Merkez Kampüsünde düzenlediği basın bildirisiyle ADÜ idari personelinin yaşadığı sorunları mercek altına aldı. Sendika Genel Başkanı İbrahim Güzel, açıklamasında ADÜ'de bankamatik memurları olduğunu da dikkat çekti.

Etkinliğe Üni-Per-Sen Genel Başkanı İbrahim Güzel, Üni-Per-Sen Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Sendika temsilcileri, sendika üyeleri ve basın mensupları katıldı.

Üniversitelerde idari personelin yaşadığı ayrımcılığı ve sıkıntıları vurgulayan Üni-Per-Sen Genel Başkanı İbrahim Güzel, yaptığı açıklamada yapılan liyakatsiz atamalarla ve 13/b gibi maddelerle üniversite idari personelinin vasfına uygun işlerde çalıştırılmadığı ve "Kariyer Hakkı'nın" elinden alındığına dikkat çekti.

Başkan Güzel, açıklamasının devamında "Yüksekokul Sekreteri, Fakülte Sekreteri, Enstitü Sekreteri, Daire Başkanı, Genel Sekreter kadrolarına Üniversite için yıllarca özveri ile dişini tırnağına takarak çalışan, öz personelimiz yerine, başka kurumlarda çalışan kişiler getirilip, Üniversitemizde yönetici kadrolarına atandıkları ve bu atamaların 'Liyakatsiz' atamalar olduğu sendikamıza bildirilmiştir. Bu atamalar ile ilgili olarak ADÜ'de yaşanan atama işlemlerini tek tek anlatmak gerekirse, ADÜ bünyesinde yer alan Genel Sekreter kadrosuna 2019 yılında, belediyede başkan yardımcılığı yapmış olan bir kişi atanmıştır. Sonrasında ilgili kişi pasif göreve alınarak bu kadro, akademik personel eliyle vekaleten yürütülmektedir. İdari bir kadro olan Genel Sekreterlik görevini, hala neden akademik personel ile yürütülmesinde ısrar edilmektedir? Genel Sekreter Kadrosunun İdari bir kadro olduğunu, ve idari personel tarafından yürütülmesi gerektiğini, tekrar buradan bildiriyoruz. Üniversiteniz hastanesinde görev yapmakta olan doktor unvanlı personel daire başkanı olarak atanmıştır. Üniversite çalışma geçmişi olmayan SGK çalışanı, diyanet işlerine mensup imam ve milli eğitimde öğretmen unvanlı kişiler ADÜ bünyesindeki Fakülte Sekreteri kadrolarına atanmıştır. Üniversitenizde 5 avukat görev yaparken mevcut hukuk müşaviri kadrosuna neden kurum dışından atama yapılmıştır. Üniversite dışında Ankara'da görev yapan bir kişi, SKS Daire başkanı kadrosuna asaleten ataması yapılmıştır. Bunun öncesinde de yine aynı kadroya Ankara'dan asaleten atama yapıldığı, atanan kişi üniversitenize hiç gelmeden üniversite dışı görevlendirme yapılarak 3 yıl boyunca Daire Başkanı maaşını almıştır. ADÜ bünyesine genel sekreter, genel sekreter yardımcılığı, daire başkanı, fakülte, enstitü ve yüksekokul sekreteri kadrolarına yapılan atamaların adalet, liyakat ve kariyer ilkelerinden yoksun olduğu görülmektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 3. Maddesinin 'Kariyer' ilkesi, 'devlet memurlarına sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanı' tanımıştır. Dışarıdan yapılan bu atamalarla, üniversiteniz idari personelinin kariyer yapma imkanı ve hakkı yok sayılmıştır. Bu tür atamalar, kurum içi çalışma barışını ve huzurunu bozmaktadır." diye konuştu.

"13 b/4 görevlendirmeler de mağduriyet oluşturmaktadır"

İdari personele isteği dışında yapılan 13b/4 görevlendirmeler ile idari personelin görev ve unvanına uygun olmayan birimlerde çalıştırıldığını dile getiren Başkan Güzel, asli unvanlarına sahip kişilerin farklı sebeplerle pasif görevlere çekilmesi, yerine vekaleten görevlendirmeler yapılması üniversiteniz tarihi boyunca süre gelen bir sorun olmakla birlikte, bu durumun kurum içi çalışma barışını ve idari yapının iç işleyiş düzenini, olumsuz etkileyerek kurumsallaşma sürecini sekteye uğrattığını söyledi. Güzel, İdari personelimizin ihtiyaç dışında, yöneticilerin keyfi uygulamaları ile ceza amaçlı farklı birimlere görevlendirildiğini ve keyfi uygulamalar yerine, üniversite ihtiyaçları doğrultusunda görevlendirmeler yapılması gerektiğini belirtti.

"AÖF, ATAAÖF, ADÜZEM, ÖSYM sınavlarının görevlendirmelerinde adaletsizlik var"

ADÜ'de yapılmakta olan AÖF, ATAAÖF, ADÜZEM, ÖSYM sınavlarının görevlendirmelerinde, uzun zamandır adaletsiz bir dağıtım yapıldığı, adaletsiz görev dağılımından dolayı da, birçok idari personel tepkisel olarak görev talebinde bile bulunmadığının altını çizen Güzel, sendika olarak adaletli dağıtım yapılması konusunda hassas davranılmasını talep etti.

"Şube Müdürlüğü Kadrolarına sınavla atama yapılmalıdır"

Kadrolara yapılan usulsüz atamaların kamu vicdanını olumsuz etkilediğini dile getiren Güzel, "Şube Müdürlüğü kadrolarına kanuna göre sınavla atama yapılmalıdır. Hülle yoluyla önce fakülte, enstitü veya yüksekokul sekreterliği kadrosu verilip, oradan şube müdürlüğü kadrosuna yapılan atamalar kanuna ve kamu vicdanına aykırıdır." dedi.

Başkan Güzel, Üniversitelerde idari personele karşı yapılan adaletsizliklere dikkat çekerek yapılan hukuksuzlukların karşısında durmaya devam edeceklerini ve her kulvarda üniversite idari personelinin haklarını savunmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. - AYDIN