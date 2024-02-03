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Üniversite Kampüsleri Yaya Önceliği Bilincini Yaygınlaştırıyor - Son Dakika
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Üniversite Kampüsleri Yaya Önceliği Bilincini Yaygınlaştırıyor

Üniversite Kampüsleri Yaya Önceliği Bilincini Yaygınlaştırıyor

Üniversite kampüsleri, yayalara geçiş üstünlüğü sağlayan trafik düzenlemeleriyle yaya önceliği bilincinin yerleşmesinde öncü rol oynuyor. Üniversiteler, yaya güvenliğini sağlamak ve yaya önceliği bilincinin yaygınlaştırılması için yaya geçidi, hız kesici ve uyarı tabelalarıyla sürücüleri kurallara uymaya teşvik ediyor. Yaya önceliği bilincinin oluşması ve yaya geçidi kullanımını sağlamak amacıyla farkındalık çalışmaları yapan üniversitelerde Yaya Öncelikli Trafik Sistemi uygulaması yerleşti. Üniversitelerin yerleşkeleri dahilindeki motorlu taşıtlar trafiği, senatoların belirlediği yönergelerle düzenleniyor ve kurallara uymayanlara ceza uygulanıyor.

03.02.2024 14:20
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Üniversite kampüsleri, yayalara geçiş üstünlüğü sağlayan trafik düzenlemeleriyle yaya önceliği bilincinin yerleşmesinde öncü rol oynuyor.

Kampüslerinde yayaların güvenliğini sağlayacak düzenlemeler yapan üniversiteler, bu konuda farkındalık oluşturmak ve yaya önceliği bilincinin yaygınlaştırılması için yaya geçidi, hız kesici ve uyarı tabelalarıyla sürücüleri kurallara uymaya teşvik ediyor. Kampüslerdeki ulaşım ağlarını, yaya güvenliğini ve önceliğini esas alarak tasarlayan üniversiteler bu konuda öncülük yapıyor. Özellikle öğrenci sayısı fazla olan üniversitelerin kampüslerinde yaya yoğunluğu yaşanan yerlerde trafik yönlendirme ve hız sınırı tabelaları, hız kesiciler, yaya geçitleri ve uyarı levhalarıyla sürücülere geçiş üstünlüğünün yayalarda olduğunu hatırlatılıyor. Yaya önceliği bilincinin oluşması ve yaya geçidi kullanımını sağlamak amacıyla farkındalık çalışmaları yapan üniversitelerde Yaya Öncelikli Trafik Sistemi uygulaması yerleşti. Uygulamaya ilk başlayan üniversitelerin başında Akdeniz, Anadolu, Çukurova, Ege, Ortadoğu Teknik, İstanbul Teknik, Yıldız Teknik, Erzurum Teknik, Sakarya, Selçuk, İhsan Doğramacı Bilkent, Başkent üniversiteleri geliyor. Son olarak Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi kampüsünü yaya öncelikli olarak düzenleyip haberi öğrencilerine duyurdu.

Kampüslerdeki kuralları üniversite senatoları belirliyor

Üniversitelerin yerleşkeleri dahilindeki motorlu taşıtlar trafiği, mevcut kanunların yanı sıra senatoların belirledikleri yönergelerle düzenleniyor. Yönergelerde yerleşkelere giriş çıkışlar başta olmak üzere kampüs içinde otopark kullanımı, kaldırım, bisiklet yolu, otobüs durağı, trafik işaretleri, uyarı levhaları gibi konularda yayalara öncelik esasıyla can ve mal güvenliğini sağlayacak düzenlemeler yer alıyor. Bu çerçevede başta akademik ve idari personel ile öğrenciler, ziyaretçiler ve diğer kullanıcılar kurallara uymakla yükümlü tutuluyor. Kurallara uyulmaması durumunda oluşturulan ceza puan sistemine göre ceza uygulanıyor. Kural ihlali yapanların taşıt kartları ceza puanlarına göre süreli veya süresiz iptal edilebiliyor. Ayrıca, kurallara uymamakta ısrar eden ziyaretçi ve ticari araç sürücülerin kampüse girmelerine izin verilmiyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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