Üniversite Kampüsleri Yaya Önceliği Bilincini Yaygınlaştırıyor

Üniversite kampüsleri, yayalara geçiş üstünlüğü sağlayan trafik düzenlemeleriyle yaya önceliği bilincinin yerleşmesinde öncü rol oynuyor.
Kampüslerinde yayaların güvenliğini sağlayacak düzenlemeler yapan üniversiteler, bu konuda farkındalık oluşturmak ve yaya önceliği bilincinin yaygınlaştırılması için yaya geçidi, hız kesici ve uyarı tabelalarıyla sürücüleri kurallara uymaya teşvik ediyor. Kampüslerdeki ulaşım ağlarını, yaya güvenliğini ve önceliğini esas alarak tasarlayan üniversiteler bu konuda öncülük yapıyor. Özellikle öğrenci sayısı fazla olan üniversitelerin kampüslerinde yaya yoğunluğu yaşanan yerlerde trafik yönlendirme ve hız sınırı tabelaları, hız kesiciler, yaya geçitleri ve uyarı levhalarıyla sürücülere geçiş üstünlüğünün yayalarda olduğunu hatırlatılıyor. Yaya önceliği bilincinin oluşması ve yaya geçidi kullanımını sağlamak amacıyla farkındalık çalışmaları yapan üniversitelerde Yaya Öncelikli Trafik Sistemi uygulaması yerleşti. Uygulamaya ilk başlayan üniversitelerin başında Akdeniz, Anadolu, Çukurova, Ege, Ortadoğu Teknik, İstanbul Teknik, Yıldız Teknik, Erzurum Teknik, Sakarya, Selçuk, İhsan Doğramacı Bilkent, Başkent üniversiteleri geliyor. Son olarak Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi kampüsünü yaya öncelikli olarak düzenleyip haberi öğrencilerine duyurdu.
Kampüslerdeki kuralları üniversite senatoları belirliyor
Üniversitelerin yerleşkeleri dahilindeki motorlu taşıtlar trafiği, mevcut kanunların yanı sıra senatoların belirledikleri yönergelerle düzenleniyor. Yönergelerde yerleşkelere giriş çıkışlar başta olmak üzere kampüs içinde otopark kullanımı, kaldırım, bisiklet yolu, otobüs durağı, trafik işaretleri, uyarı levhaları gibi konularda yayalara öncelik esasıyla can ve mal güvenliğini sağlayacak düzenlemeler yer alıyor. Bu çerçevede başta akademik ve idari personel ile öğrenciler, ziyaretçiler ve diğer kullanıcılar kurallara uymakla yükümlü tutuluyor. Kurallara uyulmaması durumunda oluşturulan ceza puan sistemine göre ceza uygulanıyor. Kural ihlali yapanların taşıt kartları ceza puanlarına göre süreli veya süresiz iptal edilebiliyor. Ayrıca, kurallara uymamakta ısrar eden ziyaretçi ve ticari araç sürücülerin kampüse girmelerine izin verilmiyor. - ANKARA
Kehribar şarkısıyla milyonlarca dinlenmeye ulaşan başarılı şarkıcı Ebru Yaşar, albüm öncesi Siyam ile düet yaptığı Yoksun isimli şarkısını dinleyicilerin beğenisine sundu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da partisinin aday tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'şeriat' açıklamasına yanıt verdi. Özel, 'Şeriat dediğin kurallar 'pozitif hukukun yerinde olsun' dersen iyi düşün, hırsızlığın cezasının ne olduğunu biliyorsun, uygulanırsa bir tane parmağın, elin, dilin kalmaz' ifadelerini kullandı.
Konya'da ziyarete gittikleri anneannesinde böcek ilacından zehirlenen 8 yaşındaki Ahmet Enes Temel toprağa verildi. Baba Selahattin Temel, böcek ilaçlarının denetim altına alınmasını isteyerek başka canların zarar görmemesi için yetkililere çağrıda bulundu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, haziran ayında yeni bir başkan ve yönetim olacağını söyledi. Kendisine devam etmesi yönünde teveccüh gösterenlere teşekkür eden Koç, bu kararının Fenerbahçe'nin hayrına olduğuna inandığının altını çizdi.
Yeniden Refah Partisi, İstanbul, Ankara ve İzmir'de seçime kendi adaylarıyla girecek. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Milletimiz ve teşkilatımız ittifak yapmamızı istemiyor" dedi.
Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan taciz atışı sonucunda 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz de yaralandı
Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, ağabeyi Cem Tatlıtuğ ile kamera karşısına geçti. Birbirine benzemeyen ağabey ve kardeşi gören birçok kullanıcı ise "Bu nasıl bir gen aktarımı hiç benzemiyorlar" yorumunu yaptı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan peş peşe uyarı geldi. Uzmanlar, Hakkari depremi sonrası aynı bölgede 7 büyüklüğünde bir deprem olabileceği konusunda uyarıda bulundu.
Son Dakika › Yerel › Üniversite Kampüsleri Yaya Önceliği Bilincini Yaygınlaştırıyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?