Üniversite Öğrencilerinden Jandarmaya Ziyaret

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde üniversite öğrencileri, Kavaklı Jandarma Karakol Komutanlığı'nı ziyaret etti. Ziyarette, öğrencilere milli parkların önemi, orman yangınlarının önlenmesi ve çevre bilincinin artırılması gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

Kavaklı Jandarma Karakol Komutanlığı üniversite öğrencilerini ağırladı. Etkinlikte, karakolda görevli personel tarafından ziyaretçilere milli parkın doğal zenginlikleri ve korunması gereken alanları hakkında bilgilendirme yapıldı. Orman yangınlarına karşı alınması gereken önlemlerin ve çevreye duyarlılığın önemi üzerinde durulan etkinlikte, jandarma ekipleri öğrencilerden gelen soruları yanıtladı. Öğrenciler, jandarma ekiplerine bilgilendirmelerden ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti. - AYDIN