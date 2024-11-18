Öğrencilerde afet bilinci oluşturmak amacıyla yurtlarda kalan üniversite öğrencilerine afet farkındalık eğitimi verildi.
Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde afet farkındalık eğitimleri verilmeye devam ediliyor. Bu çerçevede öğrencilerde afet bilincinin oluşturulması amacıyla Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Adnan Menderes Yurdu'nda kalan üniversite öğrencilerine afet farkındalık eğitimi verildi. Depremin neden olduğu sorunlar, deprem öncesi ve sonrasında yapılması gerekenler ve toplanma alanları, afete karşı hazırlıklı olmak gibi konularda bilgilendirmeler yapıldı. - AYDIN
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