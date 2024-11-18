Üniversite Öğrencilerine Afet Farkındalık Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Üniversite Öğrencilerine Afet Farkındalık Eğitimi

Üniversite Öğrencilerine Afet Farkındalık Eğitimi

Aydın'da, üniversite öğrencilerine afet bilinci kazandırmak amacıyla eğitim verildi.

18.11.2024 11:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Öğrencilerde afet bilinci oluşturmak amacıyla yurtlarda kalan üniversite öğrencilerine afet farkındalık eğitimi verildi.

Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde afet farkındalık eğitimleri verilmeye devam ediliyor. Bu çerçevede öğrencilerde afet bilincinin oluşturulması amacıyla Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Adnan Menderes Yurdu'nda kalan üniversite öğrencilerine afet farkındalık eğitimi verildi. Depremin neden olduğu sorunlar, deprem öncesi ve sonrasında yapılması gerekenler ve toplanma alanları, afete karşı hazırlıklı olmak gibi konularda bilgilendirmeler yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Sağlık, Deprem, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Üniversite Öğrencilerine Afet Farkındalık Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:36 Türkiye’yi kahreden olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sitem dolu sözler Türkiye'yi kahreden olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sitem dolu sözler
11:10 Ehliyet yenileme tarihi uzatıldı Ehliyet yenileme tarihi uzatıldı
11:06 Yenidoğan çetesi davasında duruşma öncesi gerginlik çıktı Yenidoğan çetesi davasında duruşma öncesi gerginlik çıktı
10:07 Eskişehir’de yolcu otobüsü devrildi Ölü ve yaralılar var Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
08:17 Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis
21:14 Gelecek Partisi lideri Davutoğlu’ndan skandal “Kürdistan“ çıkışı Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'ndan skandal "Kürdistan" çıkışı
21:13 ’Kızıl Goncalar’a ’Üstad’ geliyor 'Kızıl Goncalar'a 'Üstad' geliyor
20:34 Malatya’da saman yüklü tır devrildi: 1 polis şehit, 1 polis yaralı Malatya'da saman yüklü tır devrildi: 1 polis şehit, 1 polis yaralı
20:16 Mezarlıkta İki Kişi Ölü Bulundu Mezarlıkta İki Kişi Ölü Bulundu
20:10 Trump döneminden kaçmak isteyenler için 4 yıllık seyahat planı Trump döneminden kaçmak isteyenler için 4 yıllık seyahat planı
20:08 Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor olan Profesör Münci Kalayoğlu hayatını kaybetti Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor olan Profesör Münci Kalayoğlu hayatını kaybetti
19:37 İstanbul’da hafriyat kazısı sırasında 10 milyon yıllık deniz minaresi fosili bulundu İstanbul'da hafriyat kazısı sırasında 10 milyon yıllık deniz minaresi fosili bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 13:08:06. #1.11#
SON DAKİKA: Üniversite Öğrencilerine Afet Farkındalık Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.