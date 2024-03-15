Üniversite öğrencilerine özel Efes Kantin hizmete açıldı

Üniversite öğrencilerinin Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'den istekleri doğrultusunda projesi hazırlanan Efes Kantin hizmete başladı. Başkan Ceritoğlu Sengel, açılışta yaptığı konuşmada "Öğrenci dostu Efes Kantin hepinize hayırlı olsun" dedi.
Efes Selçuk'ta gençlerin sosyal yaşantısına katkı sağlamak, öğrencilere dinlenme ve sosyalleşme olanağı sunmak amacıyla Dokuz Eylül Üniversitesi Efes Meslek Yüksekokulu yanında bulunan Efes Kantin öğrencilerle buluştu.
Gençlerin isteklerine kulak verdiklerini ve Efes Kantin'in bu şekilde ortaya çıktığını anlatan Başkan Ceritoğlu Sengel, "Hem öğrencilere hem de Efes Selçuk'taki gençlere hitap edebilecek, öğrencilerin okullarının dışında nefes alabilecekleri bir alan oluşturmak istedik. Daha sonrasında da biz buraya geldiğimizde bir grup öğrenci ile karşılaştık, onların fikirlerini aldık. Efes Kantin böyle ortaya çıktı" dedi.
"ÖĞRENCİ DOSTU EFES KANTİN HEPİNİZE HAYIRLI OLSUN"
Öğrencilerin yaşadıkları ekonomik zorlukları Efes Kantin'i hayata geçirirken dikkate aldıklarını belirten Başkan Ceritoğlu Sengel; "Öğrenciler dediler ki; "Başkanım buraya bir yer yapalım ki, manzarası olsun, üst katı olsun. Ama sizden bir ricamız var. Öğrenci dostu bir yer olsun. Değerli öğrenciler, öğrenci dostu Efes Kantin hepinize hayırlı olsun" dedi.
Efes Selçuk'a dair en büyük hayallerinden birinin kentte yaşayan gençlerin kente dair hayal kurmalarını sağlamak olduğunu belirten Başkan Ceritoğlu Sengel, Pamucak'ta düzenlenen festivaller, Kapalı Spor Salonu ve Gençlik Merkezi ile Kültür Merkezi Projeleri ve öğrenci misafirhanesi hakkında önemli bilgiler verdi.
FESTİVALLER DEVAM EDECEK
Ahmet Ferahlı Parkı'nın düzenlenmesinde de en önemli amaçlarından birinin gençler için sosyalleşebilecekleri bir alan oluşturmak olduğuna dikkat çeken Başkan Ceritoğlu Sengel, "Bana diyorlar ki festivalleri neden yapıyorsun? Yapıyoruz sebebi şu; "Biz hem belediye olarak oradan para kazanıyoruz hem de Efes Selçuk'un yanı sıra tüm Türkiye'deki gençlerin müziğini susturmuyoruz. Her yerde festivaller iptal oldu. Ama Pamucak Sahili'ndeki iptal olmuyor. Çünkü Pamucak Sahili'ndeki o festivaller yapılabilsin diye Filiz Ceritoğlu Sengel şahsi kefaletini ortaya koyuyor. Son zamanlarda soruyorlar. "Bu dönem What A Fest yok mu?" diye. Hayır var. Çünkü Filiz Ceritoğlu Sengel tekrar belediye başkanı olduğunda yine o şahsi kefaletini kullanacak. Festivalleri düzenleyenler o şahsi kefaleti koyabilecek yürek istiyorlar. O yürek de Allah'tan hepimizde var. Cumhuriyet Halk Partili olmanın esas gereklerinden bir tanesi de yürekli olmak ve mücadeleci olmaktır. Hepsine sahip olmaktan dolayı da keyif alıyoruz" diye konuştu.
PROJELER HAZIR
Her zaman ayakları yere basan reel projelerle yol aldıklarını kaydeden Başkan Ceritoğlu Sengel; "Bir projem var gibi bir düşünce değil gerçekten uygulamasına kadar hayata geçirilebilecek projelerimiz var bizim. İşte o yüzden gençlik ve spor merkezimizin üç kez ihalesine çıktık. Ancak ekonominin genel gidişatından ve maliyetlerin yüksekliğinden dolayı müteahhitler projeye girmek istemedi. O anlamda Kapalı Spor Salonu ve Gençlik Merkezimizin uygulama projesi de dahil olmak üzere projeleri hazır. İçerisinde yine gençlerimize sorduğumuz, cep sinemasının olduğu bir alan da hazır. Yine kültür merkezimizin de projesi ve bütçesi de hazır bir şekilde ikinci dönemimizde başlıyor olacak" dedi.
ÖĞRENCİLER İÇİN MİSAFİRHANE
Öğrencilerin barınma sorununa da dikkat çeken Başkan Ceritoğlu Sengel; "Öğrencilerin barınma sorunu var. Bunu en hızlı şekilde çözecek yöntem ne diye düşündük. Bunun için de bir alan bulduk zaten. Alanı adına yurt diyemesek de misafirhane adıyla öğrenciler için kullanacağız. Tahmin ediyorum ki, toplam 64 yatak kapasitesine ulaşabilecek bir misafirhane yapımı için projemiz hazır. Önümüzdeki öğretim yılına da bunu yetiştireceğiz" diye konuştu.
Başkan Ceritoğlu Sengel, konuşmasının ardından Efes Kantin açılışının ardından kantinde oturarak gençlerle sohbet etti.
Son Dakika › Yerel › Üniversite öğrencilerine özel Efes Kantin hizmete açıldı - Son Dakika
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