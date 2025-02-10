Üniversite Personeline Tayin Yönetmeliği İhtiyacı

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(ESKİŞEHİR) - Eğitim Sen Eskişehir Şube Başkanı Özkan Demirkol, üniversitelerde çalışan idari personelin yükseköğretim kurumları arasında yer değişikliği talebine ilişkin hala somut bir adım atılmadığını belirterek, "Aile yılı ilan edilen 2025 yılında, ailelerin birleştirilmesi konusunda da adımlar atılmalı, aile birliğinin korunması için üniversitelerdeki idari personelleri kapsayan bir tayin-nakil yönetmeliği oluşturulmalı, bu mağduriyetlerin giderilmesi için bir an önce çalışmalar başlatılmalıdır" dedi.

Eğitim Sen Eskişehir Şube Başkanı Özkan Demirkol, üniversitelerde çalışan idari personelin yükseköğretim kurumları arasında yer değişikliği talebine ilişkin açıklama yaptı.

Tayin-nakil yönetmeliği oluşturulmadığı için birçok ailenin mağdur olduğunu belirten Demirkol, 200 bin kişinin sorununun görmezden gelindiğini ifade etti.

"200 bine ulaşan idari personel görmezden gelindi"

Özkan Demirkol, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İlk kez 2022- 2023 yıllarını kapsayan 6. Dönem toplu sözleşmede idari personelin yükseköğretim kurumları arasında yer değişikliği talebinde bulunabilmeleri için çalışma yapılması kararı alınmış ancak bugüne kadar herhangi bir adım atılmamıştır. 2024- 2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem toplu sözleşme hükümlerinde de aynı karar çıkmasına rağmen somut herhangi bir ilerleme kaydedilememiştir. Üniversitelerde yaklaşık sayıları 200 bine ulaşan idari personel görmezden gelinmiştir."

Üniversite çalışanlarının ve ailelerinin, her geçen gün artarak devam eden çeşitli mağduriyetler yaşadıklarını belirten Demirkol, sorunun, aile yapısının bozulmasına, huzursuzlukların oluşmasına, aile birliğinin parçalanmasına sebep olduğunu söyledi.

"Tercihler alındı, ancak yer değişikliği işlemleri halen başlatılmadı"

Şube Başkanı Demirkol, şöyle devam etti:

"Üniversite idari personeli artık 45 yıllık zulmün bitmesini, ailelerine, çocuklarına, memleketlerine kavuşmak istiyor. Bilindiği üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı'nın tüm devlet üniversitelerine gönderdiği 26 Şubat 2024 tarih ve 12461 sayılı, 'İdari Personelin Kurumlar Arası Yer Değişikliği' konulu yazısında, yükseköğretim kurumlarının memur kadrolarında görev yapan idari personelden bir başka yükseköğretim kurumuna naklen geçiş yapmak isteyenlerin, tercihlerinin 'İnsan Gücü Planlama Sistemine' girilmesi istenmiştir. Ancak tüm devlet üniversitelerine gönderilen bu yazı doğrultusunda, üniversiteler tarafından idari personelden tercihleri alınmasına rağmen, bu tercihler doğrultusunda yer değişikliği işlemleri halen başlatılmamıştır. Eğitim Sen olarak diyoruz ki, aile yılı ilan edilen 2025 yılında, ailelerin birleştirilmesi konusunda da adımlar atılmalı, aile birliğinin korunması için üniversitelerdeki idari personelleri kapsayan bir tayin-nakil yönetmeliği oluşturulmalı, bu mağduriyetlerin giderilmesi için bir an önce çalışmalar başlatılmalıdır."