Üniversitelerdeki Adrese Teslim Atama İlanları Eleştirildi - Son Dakika
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Üniversitelerdeki Adrese Teslim Atama İlanları Eleştirildi

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Mimarlar Odası Samsun Şube Başkanı Burak Şener, üniversitelerde açılan kadrolarda yapılan ilanlarda kişilere özel, kişilerin kendi özelliklerini belirten ve bir kişinin oraya girmesinin daha önce planlanıp onun özelliklerine göre açılmış ilanların olduğunu belirtti. Şener, liyakatli insanların seçilmediği durumlarda meslekte eksikliklerin meydana geldiğini vurguladı ve üniversitelerde bu işi severek yapacak, araştırmaları tamamlamış ve heyecanlı olan kişilerin olması gerektiğini söyledi.

15.07.2024 12:11
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MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

(SAMSUN) -Mimarlar Odası Samsun Şube Başkanı Burak Şener, "Üniversitelerde açılan kadrolarda şunu görüyoruz ki ilanlar kişilere özel, kişilerin kendi özelliklerini belirten yani bir kişinin oraya girmesinin daha önce planlanıp onun özelliklerine göre açılmış" dedi.

Mimarlar Odası Samsun Şube Başkanı Burak Şener, üniversitelerdeki adrese teslim atama ilanlarıyla ilgili açıklama yaptı. Şener, şunları söyledi:

"Üniversitelerde açılan kadrolarda maalesef yapılan ilanlarda şunu görüyoruz ki ilanlar kişilere özel, kişilerin kendi özelliklerini belirten yani bir kişinin oraya girmesinin daha önce planlanıp onun özelliklerine göre açılmış olan ilanlarını görüyoruz. Aldığı eğitiminden tutun, neredeyse kullandığı gözlüğüne veya herhangi bir kişisel eşyasına kadar kendisine teslim bir ilan olduğunu görüyoruz. Bunları birçok zaman gördük fakat son zamanlarda bunu biz Samsun'da Mimarlık Fakültemiz, 19 Mayıs Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde de gördük yakın zamanda ve buna da çok sessiz kalamadık. Çünkü şunu görüyoruz ki her bölümde, her meslekte olduğu gibi bu meslekleri ilerleten, yetiştiren bizler ve genç arkadaşlar veya bizim abilerimiz buradan aldığı eğitimle mesleği geliştiriyor ve ilerletiyor. Ama biz mesleğe yetiştiricileri, eğer liyakatli insanları seçmezsek maalesef o meslekte eksiklikler meydana geliyor. Çünkü ne demişler, ağaç yaşken eğrilir. Üniversite öğrencileri de üniversitenin aldıkları bilgilerle, birikimlerle, oradan aldığı vizyonla mesleklerine karşı ilerleyen zamanlarda belki yeni bir şey icat edebilirler veya farklı bir şeyler bulabilirler, mesleğin ilerlemesinde hız katabilirler. Bu da ekonomiye, ülkemize aslında, en başta ülkemize büyük bir fayda sağlar.

"İşinizi severek yaparsanız sizi bir yerlere taşır"

Üniversitelerde, bilimin öncüsü olan yerlerde ve bizleri geliştirecek olan bu kurumlarda bu işi severek yapacak, bu işle alakalı araştırmaları tamamlamış olup, mesleğiyle alakalı heyecanlı olup, bunun dert edinen bu iş aslında biraz şey gibi değil, bazı işler vardır ücretine dikkat edilmeden yapılabilecek işlerdir onlar. Çünkü bazı işleri severek yaparsanız ancak bu sizi bir yerlere taşıyabilir. Üniversiteler de böyledir. Severek yapmanız gerekiyor. Çünkü araştırmaya çok açık yerler. Bir metni okumak değil de o metni her seferinde baştan farklı farklı şekillerde yorumlamak, yazmak ve anlatmak gerekir. O yüzden bu üniversitelerde bölümünde bilgili, liyakat sahibi arkadaşlarımızın olması gerekir."

Üniversitelerdeki Adrese Teslim Atama İlanları Eleştirildi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Üniversitelerdeki Adrese Teslim Atama İlanları Eleştirildi - Son Dakika

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