Ünlü Rus Ressam Nemrut Dağı\'na Hayran Kaldı

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Dünya çapında ün yapmış Rus Ressam Aleksandr Shadrin eşiyle birlikte geldiği Nemrut Dağı'na hayran kaldığını ifade etti.

ünlü ressam Aleksandr Shadrin, kendi sergisi için Ankara'da bulunduğu süreyi değerlendirerek yıllardır hayalini kurduğu Nemrut'a, yanında Tataristan vatandaşı olan ressam ve sanat proje organizatörü Aygül Okutan ile birlikte geldi. Ünlü ressam Aleksandr Shadrin, yaptığı açıklamada, "Yıllardır Nemrut'ta gelme hayaliyle zaman kolluyordum. Ortaokul yıllarında Mezopotamya ve Kommageneye büyük ilgi duydum. Ankara'daki sergimden iki günümü Nemrut'ta ayırdım. Bu mevsimde Nemrut'ta çıkmak başka bir duygu, bambaşka bir güzelliktir. Nemrut için o kadar yoğun bir duygu var ki içimde, sakin düşünmem, neler yapabilirim, ne zaman başlamalıyım ve yapacağım çizimleri nerede sergilemem gerekir ki kommageneye maksimum katkı sağlasın" diye konuştu.

Türkiye, Rusya ve Tataristan arasında sanat organizatörlüğü yapan tek kişi olan Aygül Okutan ise, "Geçen yıl Nemrut'taki Antiochos ve kartal heykellerinin çizimini yaptım. Bu gelişimiz detaylı bir program çerçevesinde Nemrut'ta çizimler yapmak ve görkemli şekilde sergilemektir" şeklinde konuştu. - ADIYAMAN