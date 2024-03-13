Ünlü Rus Ressam Nemrut Dağı'na Hayran Kaldı - Son Dakika
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Ünlü Rus Ressam Nemrut Dağı'na Hayran Kaldı

Ünlü Rus Ressam Nemrut Dağı\'na Hayran Kaldı

Dünya çapında ün yapmış Rus ressam Aleksandr Shadrin, eşiyle birlikte geldiği Nemrut Dağı'na hayran kaldığını ifade etti. Shadrin, yıllardır hayalini kurduğu Nemrut'a, Tataristan vatandaşı olan ressam ve sanat proje organizatörü Aygül Okutan ile birlikte geldi. Shadrin, Nemrut'ta çıkmak için zaman kolladığını ve bu mevsimde çıkmak için büyük bir heyecan duyduğunu belirtti. Aygül Okutan ise geçen yıl Nemrut'taki heykellerin çizimini yapmış ve bu sefer detaylı bir program çerçevesinde çizimler yapmayı ve sergilemeyi planladıklarını söyledi.

13.03.2024 17:06
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Dünya çapında ün yapmış Rus Ressam Aleksandr Shadrin eşiyle birlikte geldiği Nemrut Dağı'na hayran kaldığını ifade etti.

ünlü ressam Aleksandr Shadrin, kendi sergisi için Ankara'da bulunduğu süreyi değerlendirerek yıllardır hayalini kurduğu Nemrut'a, yanında Tataristan vatandaşı olan ressam ve sanat proje organizatörü Aygül Okutan ile birlikte geldi. Ünlü ressam Aleksandr Shadrin, yaptığı açıklamada, "Yıllardır Nemrut'ta gelme hayaliyle zaman kolluyordum. Ortaokul yıllarında Mezopotamya ve Kommageneye büyük ilgi duydum. Ankara'daki sergimden iki günümü Nemrut'ta ayırdım. Bu mevsimde Nemrut'ta çıkmak başka bir duygu, bambaşka bir güzelliktir. Nemrut için o kadar yoğun bir duygu var ki içimde, sakin düşünmem, neler yapabilirim, ne zaman başlamalıyım ve yapacağım çizimleri nerede sergilemem gerekir ki kommageneye maksimum katkı sağlasın" diye konuştu.

Türkiye, Rusya ve Tataristan arasında sanat organizatörlüğü yapan tek kişi olan Aygül Okutan ise, "Geçen yıl Nemrut'taki Antiochos ve kartal heykellerinin çizimini yaptım. Bu gelişimiz detaylı bir program çerçevesinde Nemrut'ta çizimler yapmak ve görkemli şekilde sergilemektir" şeklinde konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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