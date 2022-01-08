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Ünsal, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü Kutladı - Son Dakika

Ünsal, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü Kutladı

08.01.2022 14:39
Ünsal, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü Kutladı

Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, yaptığı yazılı açıklamada, iletişimin en etkili kanallarından olan basının, halkın haber alma, kamuoyu oluşturma ve anlatım özgürlüğünün güvencesi olduğuna dikkat çekti.

Basının, kamuoyunu doğru ve eksiksiz bilgilendirebildiği, yansız haber akışı sağlayabildiği ölçüde vatandaşların çevresindeki olayları, gerçekleri ve sorunları kavramasını, toplumla ve dünyayla bütünleşmesini, toplumsal yaşama etkin biçimde katılmasını kolaylaştırabileceğini dile getiren Ünsal, "Demokrasilerde yaşamsal rol üstlenen basının bu gücü ve konumu, ona önemli sorumluluklar da yüklemektedir. Basın, her zaman ve her koşulda, kamu yararını göz önünde bulundurarak, yansız, objektif ve ilkeli habercilik anlayışını benimsemeli, kötü düşüncelere destek veren, dünyanın ve toplumun gerçeklerinden kopuk anlayıştan uzak durmalıdır. Basın organlarının her zaman uyguladıkları bu yaklaşımın, basın özgürlüğünü ve dolayısıyla demokratik gelişmeyi sürekli kılacağı yadsınamaz. Kişi haklarına, özel yaşama saygı, sorumlu yayıncılık anlayışının gereğidir. Bir kamu görevi yerine getiren gazeteciler ülke gerçeklerine, ulusal değerlere duyarlı olmalı, toplumsal barışı zedeleyecek yayınlardan kaçınmalıdır. Gazeteciler her türlü zorluğa ve sıkıntıya rağmen görevlerini en iyi şekilde yapabilmek için fedakarca çaba göstermektedir. Ebediyete intikal etmiş tüm basın çalışanlarını rahmet ve saygıyla anıyor, basınımızın sorunlarının bir an önce çözülmesini umut ediyorum. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, tüm gazetecilere sağlık ve esenlikler diliyorum" dedi. - IĞDIR

Ünsal, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü Kutladı

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Gazeteciler Günü, Azerbaycan, Iğdır, Ocak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ünsal, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü Kutladı - Son Dakika


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