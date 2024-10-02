Ünye\'de Tarihi Meydan Hamamı Restorasyonu Başladı

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Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, yapım tarihi 16'ncı yüzyılı kadar uzanan Tarihi Meydan Hamamı'nda yapılacak olan restorasyon sonrası ilçeye yeni bir tarihi mirası daha kazandıracaklarını söyledi.

Ünye Belediyesi, tarihi miraslarına sahip çıkmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'nın girişimleri ile Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan tarihi hamam, Hat Sanatları ve Kent Müzesi olarak hizmet verecek. 2022 yılında kamulaştırması yapılarak Ünye Belediyesi'ne kazandırılan tarihi yapı, ardından yapılan röleve çalışmaları sonrası, restorasyon yapımı için ihaleye çıktı. İhaleyi alan firma, 10 milyon 791 milyon lira bedel ve 360 gün iş teslimi süresi ile restorasyon çalışmalarına başlayacak.

"Ünye'mizin tarihi bir mirasını daha turizme kazandırıyoruz"

Yapım tarihi 16'ncı yüzyılı kadar uzanan Tarihi Meydan Hamamı'nın restorasyon yapım sözleşme töreninde konuşan Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Ünye'yi yeniden inşa ederken, tarihine de sahip çıktıklarını söyledi. Başkan Tavlı, "360 gün teslim süresi bulunan projemiz tamamlandığında şehrimiz Hat Sanatları ve Kent Müzesi olarak hizmete verecek önemli bir esere kavuşmuş olacak. Buradan Ordu Valimiz Muammer Erol'a da teşekkür etmek istiyorum. Ünye Belediyesi olarak YİKOB'a verdiğimiz kültür paylarından bizlere yeniden dönüş sağlandı ve projenin 6 milyon liralık kısmı buradan sağlanacak. Ünye Belediyesi olarak bizlere de yüzde 40'lık kısmı bütçemizden karşılayacağız" dedi.

"Tarihi miraslarımızla ilgili çalışmalarımız eş zamanlı yürüyor"

İlçenin tarihi miraslarını ayağa kaldırmak ve turizme kazandırmak adına gayret içerisinde olduklarını belirten Başkan Tavlı, Ünye Kalesi'nde restorasyon çalışmalarında sona gelindiğini ve 2025 yılı içerisinde ziyaret açılacağını belirtti. Öte yandan Çocuk Dostu Şehir projesi kapsamında gelecek nesillerimize yönelik çalışmaların da sürdüğünü belirten Başkan Tavlı, bu kapsamda Tarihi Kefeli Han'da restorasyon çalışmalarının hızla devam ettiğini ve buranın tamamlandığında Bebek ve Çocuk Kütüphanesi olarak hizmet vereceğini söyledi.

Başkan Tavlı, Tarihi Meydan Hamamı restorasyon çalışmalarının hayırlı olmasını diledi. - ORDU