Urartu Dönemine Ait Heykel Bulundu - Son Dakika
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Urartu Dönemine Ait Heykel Bulundu

Urartu Dönemine Ait Heykel Bulundu

Van'daki kazılarda, yaklaşık bir ton ağırlığında Urartular dönemine ait heykel keşfedildi.

01.11.2024 11:49
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Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Işıklı'nın bilimsel danışmanlığında yürütülen kazı çalışmaları arkeolojik alanda büyük bir heyecan oluşturdu. Van'ın Tuşba ilçesindeki Garibin Tepede gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda, Urartular dönemine ait yaklaşık bir ton ağırlığında, bazalt taşından yapılmış bir heykel ortaya çıkarıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle, Van Müzesi başkanlığında gerçekleştirilen kazı, bu yıl tepenin güney kısmında yoğunlaştırıldı. Kazı ekibi, 2 metre uzunluğunda ve 1 metre genişliğinde, boyun bölgesi kırık olan heykeli restore edilmek üzere Van Müzesine taşıdı. Prof. Dr. Işıklı, bu anıtsal eserin Urartu'nun plastik sanatına dair çok çarpıcı bir örnek olduğunu belirterek, böyle anıtsal, üç boyutlu bir heykelle ilk kez karşılaştıklarını aktardı.

Işıklı: "Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu coğrafyası, tarihi eserler konusunda büyük bir hazineyi de bünyesinde barındırıyor. Her kazılan yerde tarihi bir kalıntıya rastlamak oldukça mümkün. Van'da yaptığımız kazılar neticesinde ortaya çıkan bu heykel de bizleri oldukça heyecanlandırdı. Yapılan kazı çalışmalarının, geçmişe ışık tutacak yeni eserleri gün yüzüne çıkaracağına inanıyorum" diyerek bu buluntunun önemini vurguladı.

Prof. Dr. Işıklı, heykele dair daha fazla bilginin detaylı incelemelerin ardından elde edileceğini belirterek, "Bu heykelin ne anlama geldiğini ve hangi figürü temsil ettiğini çözmek için heyecanla bekliyoruz. Urartu'nun plastik sanatı açısından büyük bir öneme sahip bu eser, üniversitemizin ve Van Müzesinin iş birliğiyle daha da değerlendirilecek" şeklinde konuştu.

Atatürk Üniversitesi, kültürel mirasını korumaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversitenin bu tür projelerdeki rolünün kritik olduğunu ifade ederek: "Atatürk Üniversitesi olarak, arkeolojik çalışmalara verdiğimiz destek ve bilimsel katkılarımızla ülkemizin kültürel mirasını koruma misyonunu üstleniyoruz. Yükseköğretim alanındaki konumumuz, bilimsel araştırmaları teşvik etme ve topluma katkı sağlama açısından büyük bir öneme sahip" dedi.

Garibin Tepedeki bu buluntunun, hem arkeoloji dünyasında hem de Atatürk Üniversitesinin bilimsel misyonunda önemli bir yere sahip olacağını aktaran Rektör Hacımüftüoğlu, hem akademik hem de kültürel açıdan değerli olan bu eserlerin, Türkiye'nin tarihi mirasını geleceğe taşımak için büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Atatürk Üniversitesi, Kültür Sanat, Arkeoloji, Eğitim, Sanat, Tuşba, Yerel, Van, Son Dakika

Son Dakika Yerel Urartu Dönemine Ait Heykel Bulundu - Son Dakika

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